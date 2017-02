EU v boju proti nezakonitim migracijam razmišlja o podpori libijski vladi

Zunanji ministri EU-ja o zajezitvah toka migracij

6. februar 2017 ob 21:02

Tripolis - MMC RTV SLO/STA

Zunanji ministri EU-ja so na vrhu v Bruslju izpostavili pomen stabilizacije Libije, ki je ključna za zajezitev toka nezakonitih migracij v Evropo. EU bo za dosego tega cilja storila vse, pripravljena je tudi preučiti možnost podpore libijski predsedniški gardi in spremeniti veljavne sankcije proti Libiji.

"Današnje sporočilo je, da sega naše delo za Libijo in z Libijci precej onkraj vprašanja migracij," je po koncu zasedanja poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini. "Prizadevanja za stabilizacijo Libije so sedaj pomembnejša kot kdaj koli prej in EU bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi prispevala k temu cilju," pa so v sklepih zapisali ministri.

Ob tem so izrazili podporo vladi narodne enotnosti pod vodstvom premierja Fajeza Saradža. Vse libijske strani so pozvali, naj se izognejo dejanjem, ki bi spodkopali politično tranzicijo v Libiji, in naj sodelujejo v konstruktivnem dialogu. Zunanji ministri izpostavljajo tudi nujnost združitve vseh oboroženih sil pod nadzorom legitimnih civilnih oblasti in ponavljajo, da ni vojaške rešitve konflikta.

EU pozdravlja vzpostavitev predsedniške garde in nedavne napotitve prvih enot kot pomemben korak za zaščito institucij in diplomatskih predstavništev v Tripoliju ter izraža pripravljenost na preučitev možnosti podpore predsedniški gardi. Prav tako EU izraža pripravljenost na spremembe pri veljavnih sankcijah proti Libiji v podporo miru, stabilnosti in varnosti v državi.

1,3 milijona ljudi potrebnih nujne pomoči

Ministri so izpostavili, da so zaskrbljeni zaradi humanitarnih razmer v Libiji, kjer približno 1,3 milijona ljudi potrebuje nujno pomoč, obsodili so zlorabe prebežnikov v Libiji in libijske oblasti pozvali k podvojitvi prizadevanj za izboljšanje položaja prebežnikov. Potrdili so tudi malteško izjavo, v kateri je vrh unije minuli petek začrtal deset prednostnih nalog za zajezitev prebežniškega toka po osrednji sredozemski poti iz Libije v Evropo.

Ključne prednostne naloge unije so pomagati libijski obalni straži pri preprečevanju prebežniškega toka v Evropo, nadaljevati prizadevanja za razbitje mreže tihotapcev s prebežniki in izboljšati sprejemne zmogljivosti v Libiji.

Slovenija je v prizadevanjih za zajezitev toka nezakonitih prebećnikov pripravljena sodelovati tudi z ladjo Triglav, saj je to v njenem interesu, je ponovil zunanji minister Karl Erjavec, ki pa o podrobnostih tega sodelovanja ni govoril. Spomnil je na dogovor, da Slovenija še naprej sodeluje v operaciji Sophia. Kdaj bo Triglav pripravljen na nove naloge, pa je po Erjavčevih besedah treba vprašati na ministrstvu za obrambo.

Zaradi kaotičnih političnih razmer v državi po padcu Moamerja Gadafija leta 2011 unija z Libijo ne more skleniti migracijskega dogovora po vzoru dogovora s Turčijo v prizadevanjih za zaprtje zahodnobalkanske prebežniške poti.

K. S.