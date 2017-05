Evropska komisija ni naklonjena začasni uvedbi vizumov za državljane ZDA

V stranki S&D so uvedbo predlagali, ker Washington še ni odpravil vizumov za pet držav EU-ja

3. maj 2017 ob 19:02

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija ni naklonjena sprejetju delegiranega akta, s katerim bi zadržala odpravo vizumske obveznosti za državljane Kanade in ZDA. K temu jo je spodbudil Evropski parlament, saj tako Kanada kot ZDA niso odpravile vizumske obveznosti za vse države članice EU-ja.

Po oceni Evropske komisije pa bi bilo sprejetje takšnega akta kontraproduktivno in ne bi prispevalo k cilju doseganja potovanj brez vizumov za vse državljane EU-ja, so sporočili iz Bruslja. Ob tem v komisiji navajajo, da je njihov diplomatski pristop že začel prinašati konkretne rezultate. Tako naj bi bila popolna vzajemnost s Kanado vzpostavljena do 1. decembra, prav tako pa je komisija že vzpostavila stik z novo administracijo ZDA.

Za vstop v ZDA potrebujejo vizum državljani Hrvaške, Bolgarije, Cipra, Poljske in Romunije, medtem ko ameriški državljani ne potrebujejo vizumov za nobeno izmed članic Unije. Za vstop v Kanado pa vizum potrebujejo državljani Bolgarije in Romunije, pri čemer je bila za nekatere državljane teh držav vizumska obveznost odpravljena s 1. majem.

"Drugačna obravnava je nesprejemljiva"

Z odzivom Evropske komisije pa niso zadovoljni v politični skupini socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D). Kot je povedala njena podpredsednica, slovenska evroposlanka Tanja Fajon, odgovor komisije ni sprejemljiv. "Komisija je zakonsko obvezana, da vzpostavi ukrepe začasne uvedbe vizumov za državljane ZDA. Washington še vedno ni zagotovil odprave vizumske obveznosti za državljane petih držav EU-ja," je poudarila in dodala, da ne more EU dovoliti tuji državi drugačne obravnave državljanov EU-ja. "Kako bi se ZDA odzvale, če bi EU vztrajal pri drugačnem sistemu vizumov za prebivalce Kalifornije ali Arkansasa?" se še sprašuje Fajonova.

Evropska komisija je bila aprila 2014 obveščena, da pet držav še ne spoštuje načela recipročnosti v povezavi z brezvizumskim režimom, in sicer Avstralija, Brunej, Japonska, Kanada in ZDA. Avstralija, Brunej in Japonska so od tedaj že ukinile vizumsko obveznost za vse državljane EU-ja. Če tretja država ne spoštuje načela recipročnosti, mora Evropska komisija v skladu z mehanizmom o vizumski recipročnosti v 24 mesecih po prejemu obvestila za 12 mesecev suspendirati brezvizumski režim za državljane te države.

L. L.