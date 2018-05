Evropska komisija predlaga 1.135-milijardni pobrexitovski proračun EU-ja

Proračun za 27-člansko Unijo

2. maj 2018 ob 16:00,

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 16:35

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je za obdobje 2021-2027 predlagala evropski proračun v vrednosti 1.135 milijard evrov v obveznostih, izraženo v cenah iz leta 2018.

To je enako 1,11 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) 27 držav članic Unije, torej brez Velike Britanije, ki iz EU-ja izstopa. To je "razumen in odgovoren" predlog sodobnega in pragmatičnega proračuna, ki "varuje, opolnomoča in varuje", je poudaril predsednik komisije Jean-Claude Juncker.

Juncker je v predstavitvi proračunskega predloga v Evropskem parlamentu sicer uporabil številko 1.279 milijard evrov v obveznostih. To je številka, izražena v tekočih cenah, torej ob upoštevanju inflacije.

Neuradne napovedi pred predstavitvijo predloga so sicer nakazovale večjo ambicijo, in sicer proračun v razponu od 1,13 do 1,18 odstotka BND-ja. Ob upoštevanju proračunskih in zunajproračunskih postavk komisija sicer pride do 1,14 odstotka BND-ja.

Vključeno financiranje razvojne politike zunaj Unije

Predlog proračuna vključuje Evropski razvojni sklad, ki je glavno orodje EU-ja za financiranje razvojne politike v afriških, karibskih in pacifiških državah in je do zdaj deloval na podlagi medvladnega sporazuma.

Komisar za proračun Günther Oettinger je ponovil, da je večji proračun nujen za pokritje dveh vrzeli: prihodkovne zaradi odhoda velike neto plačnice Velike Britanije in odhodkovne zaradi novih prioritet, kot so migracije in varnost. Komisija predlaga, da se nove naložbe v štirih petinah financirajo z novimi sredstvi ter v petini s prerazporeditvijo in prihranki.

Rezom naj bi se izognila le program študentske izmenjave Erasmus+ ter program za raziskave in inovacije Obzorje.

Manj sredstev za kmetijsko in kohezijsko politiko

Komisija med drugim predlaga, da se v odziv na nove razmere v Uniji s 27 članicami nekoliko znižajo sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijsko politiko, in sicer za po pet odstotkov. Ti politiki bosta posodobljeni tako, da naj bi se lahko z manj sredstvi še vedno uresničevali njuni cilji in dodatno vključevale nove prioritete. Kohezijska politika bo imela na primer vse pomembnejšo vlogo pri podpiranju strukturnih reform in dolgoročnem vključevanju priseljencev, poudarjajo v Bruslju.

Pomembna novost predlaganega proračuna je okrepljena povezava med financiranjem EU-ja in pravno državo. Komisija predlaga nov mehanizem za zaščito proračuna EU-ja pred finančnimi tveganji, povezanimi z nespoštovanjem vladavine prava.

Nova predlagana orodja bi Uniji omogočila, da zamrzne, zmanjša ali omeji dostop do finančnih sredstev EU-ja sorazmerno z naravo, resnostjo in obsegom pravnih pomanjkljivosti.

Nova instrumenta

Poleg tega komisija predlaga dva nova instrumenta: novi program za podporo reformam v vrednosti 25 milijard evrov, ki naj bi zagotavljal finančno in tehnično podporo vsem članicam za izvajanje prednostnih reform in namensko pomoč državam, ki se pripravljajo na prevzem skupne valute, ter evropsko stabilizacijsko funkcijo za naložbe v vrednosti 30 milijard evrov, ki naj bi pripomogla k ohranjanju ravni naložb v primeru obsežnih asimetričnih šokov.

Komisija predlaga tudi poenostavitev zdajšnjih lastnih sredstev od davka na dodano vrednost (DDV) in uvedbo t. i. košarice novih virov lastnih sredstev, povezanih s političnimi prioritetami.

Predlagana košarica novih virov lastnih sredstev vključuje: 20 odstotkov prihodkov iz sistema za trgovanje z emisijami, vpoklicno stopnjo v višini treh odstotkov za novo skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in nacionalni prispevek, izračunan na podlagi količine nereciklirane odpadne plastične embalaže v vsaki članici.

Ti novi viri lastnih sredstev bodo predstavljali približno 12 odstotkov celotnega proračuna EU-ja in bi lahko prispevali do 22 milijard evrov letno za financiranje novih prioritet.

Brexit kot priložnost

Izstop Velike Britanije iz EU-ja je po navedbah komisije priložnost za odpravo zapletenega sistema rabatov in celo "rabatov na rabate". Komisija predlaga, da se v petih letih odpravijo vsi rabati in se zmanjša znesek, ki ga obdržijo članice pri zbiranju carinskih prihodkov za proračun EU-ja, z 20 odstotkov na 10 odstotkov.

Komisija poziva k dogovoru o proračunskem predlogu pred volitvami v Evropski parlament naslednje leto.

V prihodnjih tednih bo komisija predstavila podrobne predloge za prihodnje sektorske finančne programe.

B. V.