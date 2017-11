Evropska unija viša proračun za prihodnje leto

145 milijard za plačila, 160 milijard za prevzem obveznosti

30. november 2017 ob 17:20

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament in Svet Evropske unije sta uradno sprejeli proračun za prihodnje leto. Njuni pogajalci so dogovor o razporeditvi sredstev sicer dosegli že 18. novembra. V proračunu je poudarek na prednostnih nalogah EU-ja - migracijah, varnosti, inovacijah, gospodarski rasti in zaposlovanju.

Dogovor je najprej sprejel Svet EU-ja, nato ga je potrdil še Evropski parlament - z 295 glasovi za, 154 proti in 197 vzdržanimi. S podpisom predsednika parlamenta Antonia Tajanija je proračun dokončno sprejet.

Proračun za prihodnje leto predvideva 144,7 milijarde evrov za plačila, kar je 14,1 odstotka več kot v letu 2017. Za prihodnje leto je dogovorjenih tudi 160,1 milijarde evrov za prevzem obveznosti, kar je 0,2 odstotka več kot letos. Iz teh sredstev bo 1,6 milijarde evrov namenjenih za nepredvidene dogodke.

Ker se s proračunom EU-ja financirajo večletni ukrepi, kot so raziskovalni projekti, ki trajajo dve ali tri leta, proračun ločuje med prevzetimi obveznostmi (strošek vseh pravnih obveznosti tekočega finančnega leta, ki imajo lahko posledice v prihodnjih letih) in odobrenimi plačili (denar, ki se dejansko izplača v tekočem letu, tudi za izpolnitev obveznosti, prevzetih v prejšnjih letih).

Članice EU bodo v prihodnje po načrtih Evropske komisije tesneje sodelovale v boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (DDV). Med drugim si bodo hitreje izmenjavale davčne informacije prek spletnega sistema Eurofisc za boj proti goljufijam v EU-ju. Državni proračuni članic so po ocenah zaradi prevar na področju DDV-ja oškodovani za več kot 50 milijard evrov letno.

Krepitev gospodarske rasti in konkurenčnosti

Proračun se osredotoča na prioritete, kot so spodbujanje gospodarske rasti, krepitev varnosti in spopadanje z izzivi, ki jih ustvarjajo migracije. Približno polovica sredstev za prevzem obveznosti (77,5 milijarde evrov) bo šla za za krepitev gospodarske rasti in povečevanje konkurenčnosti, za spodbujanje zaposlovanja mladih 350 milijonov evrov, za pomoč evropskim kmetom pa 59 milijard evrov.

Za ustanovitev evropskega obrambnega sklada proračun v prihodnjem letu namenja 40 milijonov evrov, za reševanje prebežniške krize in s tem povezanimi varnostnimi vprašanji pa skoraj 4,1 milijarde evrov.

Več sredstev za mlade in majhna podjetja

V Evropskem parlamentu so ob sprejetju proračuna zapisali, da so poslanci v proračunu za naslednje leto "zagotovili več podpore za nezaposlene mlade in dodatno financiranje za majhna in srednja podjetja, raziskovalne programe in program Erasmus+". Glavni poročevalec parlamenta Siegfried Muresan (EPP) je zato ocenil, da bo proračun zagotovil tisto, kar državljani pričakujejo od Evrope, in sicer delovna mesta, rast in varnost.

Več podpore mladim kmetom

Podpora za mlade kmete se je na zahtevo parlamenta zvišala za 34 milijonov evrov, okolju in podnebju prijaznim kmetijskim praksam pa bo namenjenih dodatnih 95 milijonov evrov, so še dodali v Evropskem parlamentu.

Priljubljenost Erasmusa raste

Proračun Erasmusa+ se je v primerjavi z letom prej okrepil za 7,5 odstotka, EU je z rekordnimi 2,27 milijarde evrov nepovratnih sredstev 725.000 Evropejcem omogočila študij, usposabljanje, poučevanje, delo ali prostovoljstvo v tujini.

Lani so bila sredstva programa vložena v 21.000 projektov, pri katerih je sodelovalo 79.000 organizacij na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, kar je za 15 odstotkov več kot leta 2015. Francija, Nemčija in Španija so bile na vrhu lestvice držav pošiljateljic, najbolj priljubljene države gostiteljice pa so bile Španija, Nemčija in Velika Britanija. Za trenutni program Erasmus+ je v obdobju 2014-2020 predvidenih 14,7 milijarde evrov. V obdobju 2021-2027 pa naj bi bilo po bruseljskih ocenah za uresničitev ciljev potrebnih 29,4 milijarde evrov.

Parlament zavrnil nižanje proračuna za delovna mesta

Parlament je zavrnil znižanje proračuna za rast in delovna mesta, kot ga je predlagal Svet EU-ja, ter zagotovil več denarja za pobudo za zaposlovanje mladih, ki bo zdaj skupno prejela 350 milijonov evrov. Parlament je zagotovil tudi več sredstev za programe, ki spodbujajo rast in delovna mesta (program Obzorje 2020 bo prejel dodatnih 100 milijonov evrov, program Erasmus+ dodatnih 24 milijonov).

Več sredstev tudi za varnost

Parlament je zvišal tudi proračun za Europol (dodatnih 3,7 milijona evrov) in Eurojust (dodatnih 1,8 milijona evrov). Evropski azilni podporni urad bo za reševanje prebežniške krize prejel dodatnih pet milijonov evrov, dodatnih 80 milijonov evrov bo namenjenih tudi zunanjemu delovanju EU-ja na področju reševanja migracij.

Ker se v Turčiji razmere na področju demokracije, pravne države in človekovih pravic slabšajo, so poslanci za 105 milijonov evrov zmanjšali Turčiji namenjena predpristopna sredstva.

