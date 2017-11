Evropska komisija opominja Slovenijo na makroekonomska neravnovesja in proračunske neskladnosti

Tveganja proračunske neskladnosti tudi v Belgiji, Italiji, Avstriji in na Portugalskem

22. november 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 22. november 2017 ob 13:15

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija ugotavlja, da pri slovenskem osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto obstajajo tveganja neskladnosti z evropskimi pravili. Komisija je Slovenijo in še 11 članic EU pozvala tudi na pregled zaradi makroekonomskih neravnotežij.

Poleg Slovenije morajo na temeljit pregled morebitnih makroekonomskih neravnotežij še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska. Komisija je namreč sprožila nov cikel evropskega semestra oziroma postopka tesnejšega usklajevanja proračunskih in gospodarskih politik članic unije pod ostrejšim evropskim nadzorom, ki ga je unija uvedla v kriznih časih leta 2011.

Komisija tako ob sprožitvi novega evropskega semestra objavi ocene proračunskih načrtov, poročila o makroekonomskih neravnotežjih, letni pregled rasti in poročilo o zaposlovanju. V poročilu makroekonomskih neravnotežij objavi tudi seznam držav, ki potrebujejo temeljito analizo stanja, na podlagi katere se odločijo ali je proti kateri članici potrebno sprožiti korektivni postopek. Izkazi temeljitega pregleda bodo objavljeni februarja prihodnje leto.

Presežna neravnovesja že 2013 in 2014

V Sloveniji je komisija v letih 2013 in 2014 ugotovila presežna makroekonomska neravnovesja, a postopka ni sprožila. Nato pa je vsako leto presodila, da neravnovesja sicer obstajajo, a da niso presežna. Ob ocenjevanju makroekonomskega stanja v Sloveniji komisija med ranljivostmi običajno izpostavi šibkosti v bančnem sektorju, zadolženost podjetij in fiskalna tveganja.

Ob sprožitvi novega semestra je komisija pri Sloveniji ugotovila tudi proračunske neskladnosti z evropskim paktom za stabilnost in razvoj. Poleg Slovenije so med državami, kjer je komisija v tej preventivni fazi ugotovila tveganja še, Belgija, Italija, Avstrija in Portugalska. Komisija je sicer pregledala proračunske osnutke vseh držav članic, razen Grčije, ki jo bo spremljala v okviru programa finančne pomoči.

V korektivni fazi Španija in Francija

V skupini držav, kjer je komisija ugotovila proračunsko skladnost so Nemčija, Litva, Latvija, Luksemburg, Finska in Nizozemska. V skupini kjer je proračun pretežno skladen s pravili pa so Estonija, Irska, Ciper, Malta in Slovaška. Preostalih pet držav pa je v kategoriji, kjer komisija ugotavlja tveganja neskladnosti. Francija in Španija pa sta trenutno v korektivni fazi zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja.

Medtem ko je v korektivni fazi ključno spoštovanje pravila, da javnofinančni primanjkljaj ne sme presegati treh odstotkov BDP, se v preventivni fazi komisija osredotoči na strukturni napor pri uresničevanju srednjeročnega proračunskega cilja. V procesu spremljanja javnih financ je mogoče zaprositi za prožnost, med drugim zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, varnostni izdatki ali izdatki, povezanimi z begunci. Kot kaže, te možnosti v prihodnjem letu ne bo uporabila nobena članica.

Za letošnje leto pa se pričakuje, da bodo določene olajšave zaradi izrednih dogodkov dobile Slovenija, Belgija, Italija, Madžarska, Avstrija in Finska. Končno oceno bo komisija sprejela spomladi prihodnje leto, so pojasnili v Bruslju.

L. L.