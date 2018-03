Evropski denar za drugi tir do referenduma deloma zamrznjen

Obisk sekretarja Lebna v Bruslju

21. marec 2018 ob 13:23,

zadnji poseg: 21. marec 2018 ob 14:07

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je dokončno potrdila vse potrebno v povezavi s 44 milijoni evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir. Preostalih 109 milijonov evrov ostaja zamrznjenih do uradnega izida referenduma.

Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je v torek opravil pogovore na Evropski komisiji v zvezi s projektom drugi tir Divača-Koper. Opisal jih je kot uspešne, saj da bo tudi komisija podpisala aneks k pogodbi o subvenciji v povezavi s 44,3 milijona evrov za pripravljalna dela za projekt drugi tir.

Ta evropska sredstva za študije in začetna gradbena dela niso bila predmet odločitve vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru, ki določa finančno konstrukcijo projekta.

Pripravljalna dela se bodo začela ...

Državni sekretar se je v Bruslju pogovarjal s predstavniki agencije Inea (Innovation & Networks Executive Agency), ki ocenjuje transportne projekte, in pristojnih direktoratov komisije.

Ta aneks po Lebnovih besedah omogoča, da se bodo omenjena sredstva prenesla na Republiko Slovenijo, pri čemer bo ministrstvo za infrastrukturo odgovorno za izvajanje tega projekta pripravljalnih del naprej.

Dogovorili so se tudi, da izvedbeno telo za pripravljalna dela postane direkcija za infrastrukturo, projektno podjetje 2TDK pa prav tako ohrani ta status, je povedal Leben.

Tako aneks po navedbah državnega sekretarja omogoča, da je mogoče začeti pripravljalna dela ne glede na to, da bo referendum za projekt drugi tir ponovljen. Sicer bi bilo treba z njimi čakati do referenduma.

... predvidoma že aprila

Ta dogovor kaže, da nam ni vseeno, kaj se s projektom zgodi, in da komisiji ni vseeno, in upam, da ga bomo v tem mandatu že začeli izvajati, je izpostavil Leben.

Odgovora na vprašanje, kdaj se bodo začela pripravljalna dela, Leben tokrat ni podal. Pojasnil je, da bodo v petek pogovori z ministrstvom za finance, družbo 2TDK, direkcijo in infrastrukturnim ministrstvom o izvajanju teh del.

Po načrtu naj bi jih začeli konec aprila. Ta načrt je po Lebnovih navedbah izvedljiv, podrobnosti pa bodo predstavili naslednji teden.

Da bo tudi komisija podpisala aneks, ki ga je ministrstvo že podpisalo, je po Lebnovih besedah pomembno, saj bi komisija lahko povedala tudi, da se ne strinja, da se pravice prenesejo na ministrstvo in da je izvedbeno telo tudi direkcija. "O tem smo se morali dogovoriti," je dejal.

Tudi komisija mora biti gotova, da bodo dejavnosti, ki so zapisane v prijavi projekta, izvedene kakovostno in pravočasno, je še poudaril Leben.

109 milijonov evrov ostaja zamrznjenih

V povezavi z 109 milijoni evrov za nadgradnjo povezave Koper-Divača v okviru t. i. blending razpisa pa so se v torek po Lebnovih besedah s komisijo žal dogovorili, da ta sredstva ostanejo zamrznjena do uradnih rezultatov referenduma.

Slovenija mora na referendum, podpreti zakon in s pozitivnim izkupičkom bodo sredstva zamrznjena. Če bo izid negativen, se pa bo treba s komisijo znova pogovoriti, kako naprej, je pojasnil državni sekretar.

Časa za zaprtje finančne konstrukcije je eno leto po podpisu pogodbe, ki pa bo sledil v primeru pozitivnega izida referenduma, je še povedal.

Komisija je v torek povedala, da je Slovenija verodostojna partnerica in da spodbuja nadaljevanje projekta drugi tir, je še izpostavil Leben.

Več o sodelovanju z Madžarsko

V povezavi s sodelovanjem Madžarske pri drugem tiru je Leben pojasnil, da z Madžarsko trenutno usklajujejo datume pogajanj in da pogovore lahko nadaljujejo, vendar pa vlada, ki opravlja tekoče posle, ne bo mogla parafirati sporazuma. Lahko bo pripravila poročilo, naslednja vlada pa bo odločila o tem, kako naprej.

Komisija je v torek povedala, da je Slovenija verodostojna partnerica in da spodbuja nadaljevanje projekta drugi tir, je še izpostavil Leben.

Državni sekretar se bo v petek v Bruslju udeležil logistične konference, na kateri bodo med drugim predstavniki Evropske investicijske banke (EIB), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) ter Luke Koper.

Na konferenci, ki naj bi se je udeležila tudi komisarka za promet Violeta Bulc in premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, bo Leben predstavil pomen geostrateške lege Slovenije glede na logistične tokove, pomen Luke koper in drugega tira.

"Če pride tovor iz Azije, je pet do sedem dni prej na železnici, če pride v Luko Koper, kakor če pride v Rotterdam," je ponazoril.

Ena od tem bo tudi avtonomna vožnja, je povedal državni sekretar in spomnil, da v petek minister Peter Gašperšič v Budimpešti podpisuje memorandum o soglasju med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo za razvoj in testiranja na področju avtonomnih vozil.

Al. Ma.