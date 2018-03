Hrvaška zunanja ministrica: Meja ni predmet evropskega pravnega reda

Ministrica verjame v dialog

19. marec 2018 ob 21:35

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Slovenija nima podlage za tožbo proti Hrvaški na Sodišču Evropske unije, je že znano stališče Hrvaške v Bruslju ponovila hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić.

"Ni ne razloga in ne povoda za takšno tožbo. Zdaj tako kot vsi drugi čakamo, kaj bo rekla Evropska komisija, vendar ostaja dejstvo, da dvostransko vprašanje meje ni predmet pravnega reda in iz tega naslova ni nobene podlage za tožbo. Še enkrat pozivamo Slovenijo k dialogu, ker menimo, da je prek dialoga to vprašanje mogoče rešiti," je dejala hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić v Bruslju, kjer se udeležuje zasedanja zunanjih ministrov EU-ja.

Slovenija je v petek Evropski komisiji predala pismo v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Komisija ima po prejetju pisma po Lizbonski pogodbi tri mesece časa za enega izmed mogočih odzivov: sama lahko sproži postopek proti Hrvaški, poda mnenje o primeru ali pa ne stori ničesar. Če komisija v treh mesecih ne bo ukrepala, bo Slovenija s postopki nadaljevala sama.

La. Da.