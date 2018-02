"Vse pripravljeno, kot je treba" - Erjavec Cerarju predstavil pismo, ki bo romalo v Bruselj

Tožba proti Hrvaški vse bližje

28. februar 2018 ob 12:21,

zadnji poseg: 28. februar 2018 ob 13:53

Zunanji minister Karl Erjavec je premierju predstavil pismo, ki so ga pripravili za Evropsko komisijo in v katerem bodo navedeni vsi elementi tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja. V četrtek ga bo obravnavala vlada, nato pa se bo z njim seznanil tudi odbor za zunanjo politiko.

Erjavec je po sestanku s Cerarjem, z ministri, ki so člani implementacijske skupine za arbitražno razsodbo, in odvetniško ekipo, ki bo zastopala Slovenijo, pojasnil, da je dobil zeleno luč, da bo vsebino pisma v četrtek na zaprtem delu seje obravnavala vlada. Nato ga bodo posredovali odboru za zunanjo politiko, takoj zatem ga nameravajo poslati v Bruselj. Ob tem je minister dodal, da pismo vsebuje elemente, ki so potrebni za vložitev tožbe proti Hrvaški pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji.

Slovenija naj bi se pritožila na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe

Vsebina pisma je še strogo varovana skrivnost, je pa Erjavec zagotovil, "da je vse pripravljeno tako, kot je treba". Glede na dosedanje informacije, ki krožijo v javnosti, bo Slovenija to pismo Evropski komisiji poslala na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe in tako sprožila postopek v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe.

Cerar meni, da mora vlada zdaj, ko ima še polna pooblastila, sprejeti vse potrebne odločitve v sodelovanju z državnim zborom, saj se želi s političnim vrhom posvetovati o uveljavitvi arbitražne odločbe. Sam sicer ugotavlja, da je osnutek pisma Evropski komisiji dobro pripravljen in da bodo tako ocenili tudi člani OZP-ja. Dozdajšnja usklajenost strank, enotnost političnega vrha je po premierjevih besedah ključna za Slovenijo, zato jo je pomembno vzdrževati še naprej, saj se moramo zavedati, da bo postopek dolgotrajen in bo tudi naloga prihodnjih vlad. "Zato je pomembno, da vse podlage pripravimo tako, da bo katera koli vlada v prihodnje te postopke uspešno izpeljala," je dejal Cerar.

"Imamo vse utemeljitve in podlage za trditve, da Hrvaška krši evropsko pravo"

Po seznanitvi OZP bo vlada, če bo dobila podporo za to, pismo poslala Evropski komisiji. Premier je prepričan, da je treba pismo Evropski komisiji poslati čim prej. "Imamo vse utemeljitve in podlage za trditve, da Hrvaška krši evropsko pravo," je poudaril in dodal, da ima komisija za odgovor tri mesece časa. "Če bo komisija sprožila postopek zoper Hrvaško, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer bo Slovenija postopke nadaljevala," je še dejal premier.

Kaj bo storil EU?

Evropska komisija se lahko izreče negativno ali pa se sploh ne izreče, a to ne preprečuje možnosti, da država sama predloži zadevo Sodišču EU-ja. Erjavec težko predvidi, kaj bo storila Evropska komisija, ki po njegovem mnenju doslej "ni postorila bistvenega, ko gre za spoštovanje arbitražne razsodbe s strani Hrvaške". "Če ne bo podprla našega pisma, pričakujem, da bo to čim prej povedala in da se čim prej sproži pravni postopek pred Sodiščem EU-ja v Luksemburgu," je dejal in znova poudaril, da gre za pravno, in ne politično vprašanje.

Ker po dosedanjih neuradnih informacijah pravnega ukrepanja komisije ni pričakovati, bo Slovenija najverjetneje tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU-ja nadaljevala sama. Erjavec ob tem opozarja, da Evropska komisija v zadnjem času to vprašanje očitno obravnava kot politično, ne pravno, zato bi bilo po njegovem mnenju treba tožbo vložiti čim prej.

T. K. B.