Islandska vlada namerava predlagati glasovanje o vstopu v EU

Islandija je članica schengenskega območja

11. januar 2017 ob 08:44

Reykjavik - MMC RTV SLO

Islandska nova koalicijska vlada namerava obuditi vprašanje o pristopu države EU-ju in predlagati, naj parlament o tem glasuje. Islandija je pristopnja pogajanja začela leta 2010.

Poslanci in poslanke bodo tako glasovali, ali bo v državi s 328.000 prebivalci izveden referendum o članstvu v Uniji, so sporočile tri koalicijske stranke. Ni sicer jasno, kdaj bo parlament o tem glasoval, poroča BBC.

Islandija je pristopna pogajanja z Unijo začela leta 2010, ko je država še okrevala po finančnem zlomu leta 2008. Pogovori so zaradi skeptičnosti do Unije nato zastali.

Država je sicer že tesno povezana z EU-jem. Je članica schengenskega območja in del enotnega trga, pri čemer sta iz njega izključena kmetijstvo in ribolov. Status Islandije pomeni, da bi država hitro izpolnila pogoje za članstvo, za razliko od držav kandidatk na Balkanu in Turčije.

Desnosredinsko vlado vodi premier Bjarni Benediktsson, predsednik konservativne stranke Neodvisnost in nekdanji finančni minister. Koalicijski partnerici sta še stranki Obnova in Svetla prihodnost. Koalicija je bila oblikovana v torek, in sicer po splošnih volitvah 29. oktobra.

B. V.