Kakšen bo proračun po brexitu? Slovenija si želi ostati neto prejemnica.

Neto plačnice nasprotujejo povečanju

23. februar 2018 ob 14:06

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar pričakuje, da bo Slovenija tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru EU-ja po letu 2020 ostala neto prejemnica evropskih sredstev. Ob tem se je zavzel za razvojno naravnan in ambiciozen evropski proračun, ki bo znašal več kot odstotek bruto nacionalnega dohodka unije.

Slovenski premier, ki se udeležuje neformalnega vrha voditeljev EU-ja, na katerem razpravljajo o prihodnosti Unije po izstopu Velike Britanije iz nje, pričakuje odprt pogovor, ki bo uvod v prava pogajanja o večletnem finančnem okviru unije po letu 2020. Voditelji bodo razpravljali o političnih prioritetah, ki naj bi usmerjale pogajanja. Več pozornosti naj bi bile v prihodnje namenjene zlasti migracijam in varnosti pa tudi socialnim vprašanjem.

Slovenija podpira povečanje proračuna

Drugi vidik razprave je obseg proračuna. Evropska komisija je že pred časom izpostavila, da bo treba proračun povečati z odstotka BND EU na od 1,1 do 1,19 odstotka za pokritje dveh vrzeli: prihodkovne zaradi brexita in odhodkovne zaradi novih prioritet. Sloveniji je v interesu evropski proračun nad enim odstotkom BND unije, je poudaril Cerar.

Proračun se bo realno nekoliko skrčil z odhodom Združenega kraljestva, zato je potrebno odločno zagovarjati slovenske interese, je še opozoril Cerar. "Zelo pomembno bo ohraniti neko raven kohezijskih sredstev, ki jih Slovenija nujno potrebuje za razvoj," je izpostavil in dodal, da mora evropski proračun ostati razvojno naravnan in ambiciozen, podpirati inovacije in posodabljanje Evrope ter zagotavljati dovolj sredstev za nove izzive, kot so varnost in migracije, pa tudi za nekatera socialna vprašanja. Po neuradnih informacijah Slovenija sicer podpira povečanje proračuna za do 1,1 odstotka BND.

Cerar pričakuje, da bo Slovenija ostala neto prejemnica evropskih sredstev, a ob tem izpostavlja, da si seveda dolgoročno želijo, da bi se z načrtovanim razvojem uvrstila med najrazvitejše članice EU-ja. Najglasnejše nasprotnice povečanja proračuna so neto plačnice Švedska, Nizozemska, Danska in Avstrija, medtem ko Nemčija v koalicijskih pogajanjih obljublja več denarja v evropski proračun.

T. K. B.