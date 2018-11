London: Človeška veriga tujih državljanov za pravice po brexitu

Irski premier in britanska premierka razpravljala o meji

5. november 2018 ob 18:01

London - MMC RTV SLO, STA

Več sto Britancev, ki živijo v Evropi, in državljanov drugih članic Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu, je pred sedežem britanske vlade v Londonu zahtevalo zagotovitev pravic po brexitu.

Protestniki, ki so verigo oblikovali ob ulici Whitehall v osrčju politične četrti Londona, so nato na sedežu vlade izročili pismo za premierko Thereso May. Od vlade zahtevajo zagotovitev pravic tudi v primeru, če London in Bruselj ne bosta dosegla dogovora o brexitu.

V pismu so izrazili izjemno zaskrbljenost zaradi zastoja v pogajanjih o brexitu. Poudarili so, da za državljane EU-ja brexit brez dogovora ne pride v poštev. Zahtevajo pošteno obravnavo, je povedal Nicolas Hatton, soustanovitelj lobistične skupine the3Million, ki predstavlja državljane EU-ja, ki živijo v Veliki Britaniji.

V pismu so lobistične skupine the3Million, koalicija Britancev v Evropi in sindikat Unison vlado Mayeve pozvali k izpolnitvi političnih obljub, ki jim jih je dala, ne glede na izid pogajanj o brexitu. "Z nami se ne da barantati, pet milijonov ljudi nas je in čas je, da nas kot takšne tudi obravnavate," so poudarili.

Gre za zagotavljanje pravice do bivanja za delavce po brexitu in tudi za zagotavljanje pravic državljanov, ki obsegajo zaposlovanje, pokojnine, zdravstveno zavarovanje in izobraževanje.

Okrepitev volilne pravice

Zahtevajo tudi okrepitev volilne pravice. Najmanj 60 odstotkov vseh Britancev v Evropi in skoraj vsi državljani preostalih članic EU-ja na referendumu o brexitu leta 2016 niso smeli glasovati. Protestniki so nato krenili k Westminstrski palači, da bi tudi poslanci slišali njihove argumente. Vprašanje njihovega statusa bo namreč tema enega izmed poslanskih vprašanj vladi.

Skupine, ki si prizadevajo za pravice Britancev, živečih zunaj Združenega kraljestva, sicer že dolgo pozivajo, da njihove pravice izključujejo iz pogajanj o brexitu. Zaradi zastoja v pogajanjih pet mesecev pred predvidenim izstopom Otoka iz EU-ja so vse bolj zaskrbljeni.

Irski premier skeptičen do začasnega dogovora

Medtem sta o mogočem kompromisu meje med Irsko in Severno Irsko, ki je ena najbolj perečih tem brexita, po telefonu razpravljala britanska premierka Theresa May in irski premier Leo Varadkar.

Mayeva je tako med drugim predlagala možnost mehanizma revizije v začasnem dogovoru o brexitu, po katerem bi ostala meja med Irsko in Severno Irsko odprta. Varadkar je dejal, da bo razmislil o predlogu, a odločno nasprotuje možnosti, da bi lahko Velika Britanija enostransko odstopila od začasnega dogovora.

Pogajanja otežuje meja na Irskem

Pogajanja med EU-jem in Združenim kraljestvom so sicer zastala glede vprašanja meje na Irskem. Oboji se želijo ogniti popolnemu mejnemu nadzoru. Severna Irska bo namreč skupaj s preostalim Združenim kraljestvom izstopila iz Unije, medtem ko bo Irska ostala v njej. Obe strani zagovarjata začasni dogovor, ki bi veljal, dokler se ne bi dokončno dogovorili glede trgovanja.

Čeprav so se ta teden pojavila poročanja, da sta London in Bruselj blizu dogovora o carinskem območju in posledično meji, sta strani omilili poročila. Tiskovni predstavnik Mayeve je pojasnil, da pogajanja napredujejo, da pa je pred njimi še veliko dela. Iz Bruslja so sporočili, da še niso dosegli napredka.

J. R.