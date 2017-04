Madrid: Velika Britanija naj umiri retoriko glede Gibraltarja

Gibraltar bo eno od vprašanj pogajanj o brexitu

3. april 2017 ob 13:56

Madrid, London - MMC RTV SLO

Po primerjavi spora med Španijo in Veliko Britanijo glede Gibraltarja z britanskim sporom z Argentino zaradi Falklandskim otokov, iz Madrida sporočajo, naj se britanska retorika umiri.

Izstop Velike Britanije iz EU-ja in posledična pogajanja spet odpirajo vprašanje statusa Gibraltarja, strateško pomembnega ozemlja na jugu Španije, ki je od leta 1713 pod britansko upravo.

Kot piše v osnutku skupnega stališča EU-ja glede izstopnih pogajanj, ki ga bo 27 članic (torej brez Velike Britanije) potrdilo 29. aprila, po izstopu Velike Britanije iz Unije noben sporazum med EU-jem in to državo ne more veljati za ozemlje Gibraltarja brez soglasja Španije.

Medtem ko je uradni Madrid z osnutkom zadovoljen, pa je London jezen. Britanski zunanji minister Boris Johnson je tako dejal, da "Gibraltar ni naprodaj" in dodal, da se "suverenosti Gibraltarja ne more spreminjati brez privolitve Velike Britanije in prebivalcev Gibraltarja."

V vojno zaradi Gibraltarja?

Nekdanji notranji minister v britanski vladi in nekdanji vodja konservativcev Michael Howard pa je šel korak dlje in spor okoli Gibraltarja primerja s sporom z Argentino okoli Falklandskih otokov, zaradi katerega sta bili državi tudi v vojni. Howard je po poročanju Independenta namreč dejal, da verjame, da bo konservativna premierka Theresa May Gibraltar "branila" prav tako, kot je Margaret Thatcher "branila" svobodo Britancev na Falklandskih otokih.

"Španska vlada je malce presenečena nad tonom komentarjev, ki prihajajo iz Velike Britanije, države, znane po svoji zadržanosti," se je na izjave iz Velike Britanije odzval španski zunanji minister Alfonso Dastis. Po njegovih besedah je primerjava vprašanja Gibraltarja s sporom okoli Falklandskim otokov "izven konteksta".

Dastisov odziv je podoben odzivu nizozemskega zunanjega ministra Berta Koendersa, ki je pozval k umiritvi napetosti in dejal, da je ločitev Velike Britanije od EU-ja že sama dovolj težka.

B. V.