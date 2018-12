#MMCdebata: "Jasno, da mora biti premikanje migrantov urejeno."

112. MMC-debata o marakeški deklaraciji

15. december 2018 ob 07:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Če deklaracija ni zavezujoča, kot trdijo, kakšen smisel jo ima potem sploh podpisovat oz. obravnavat na državni ravni?" je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih uporabnikov na svetovni dogovor o migracijah.

V Marakešu je 164 članic Združenih narodov uradno sprejelo svetovni dogovor o migracijah, ki vključuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, prebežnikov in skupnosti, ki jih gostijo.

Med državami, ki so dogovor sprejele, je tudi Slovenija, kar je na sončni strani Alp pri nekaterih dvignilo nekaj prahu. Slovenija se je dogovoru pridružila, slovensko delegacijo v Maroku pa je vodil državni sekretar na notranjem ministrstvu Sandi Čurin.

ZDA so se umaknile že lani

Dogovor ZN-a o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni. Julija ga je podprlo vseh 193. članic ZN-a, razen ZDA, ki so se s pogajanj umaknile že decembra lani. Da k dogovoru ne bodo pristopile, je do zdaj potrdilo še nekaj več kot deset držav, med katerimi so predvsem evropske, večinoma z Vzhoda. Kot razloge za umik so navedli predvsem to, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki. Še šest držav, med njimi Izrael in Bolgarija, še razpravljajo, ali naj od dogovora odstopijo, so sporočili iz ZN-a. Tiskovni predstavnik te organizacije ni dejal, ali bodo od dogovora odstopile tudi preostale države, ki niso bile prisotne na konferenci v Marakešu.

Protesti pred državnim zborom

Svetovni dogovor o migracijah je v Sloveniji dvignil tudi nekaj prahu, na Trgu republike v Ljubljani so v ponedeljek protestniki ohromili promet pred državnim zborom, blokirali so tudi vhod v parlament. "Najprej moramo vzpostaviti nazaj nacionalno suverenost te države in nato preko nje osvajati ta liberalizacijski element te družbe, da ljudje postanejo svobodni, da lahko odločajo o pomembnih vprašanjih z lastno voljo. Zdaj ni tako, volja ljudi se prezira, referendumska določila se prezirajo, 99 odstotkov ljudi je preziranih," je izpostavil član Odbora za demokracijo Gašper Ferjan.

Mitja Lisjak