Peterle: Kramp-Karrenbauerjeva ima veliko odgovornost pred evropskimi volitvami

Velika odgovornost pred evropskimi volitvami

8. december 2018 ob 19:05

Hamburg - MMC RTV SLO

Nemški krščanski demokrati (CDU) so za novo predsednico izvolili Annegret Kramp-Karrenbauer. "Obe gospe imata veliko odgovornost – kanclerka za dogajanje na Evropskem svetu, nova predsednica za evropske volitve," je za MMC sporočil evropski poslanec Lojze Peterle.

Annegret Kramp-Karrenbauerjeva (A. K. K.) je zatrdila, da ni "mini Merklova", kot so jo poimenovali zaradi zvestobe kanclerki in podobnih stališč. "Zaveda se, da njena naloga ni služiti podobi Merklove, ampak obrniti trende podpore za CDU," navaja Peterle, eden redkih Slovencev na kongresu CDU-ja.

A. K. K. je v zadnjih tednih poudarjala, da imata s kanclerko tudi različna stališča. Ena izmed razlik je njeno trše stališče do migrantskega vprašanja, meni Peterle.

Nova predsednica ima veliko odgovornost pred prihajajočimi evropskimi volitvami, na katerih se obeta najzahtevnejša tekma do zdaj, še posebej zaradi migracijske politike, navaja slovenski evroposlanec iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP), v kateri je tudi CDU.

Kramp-Karrenbauerjeva je na kongresu največje nemške stranke v drugem krogu glasovanja dobila 517 glasov podpore, le 35 več kot protikandidat Friedrich Merz.

CDU mora stopiti skupaj

"Konservativno-socialni profil nove predsednice vodi do zaključka, da ne kaže računati na čisto kontinuiteto politike Merklove, in to ne samo zaradi nevarnosti od napredujoče Alternativne za Nemčijo (AfD)," končuje Peterle in poudarja, da je CDU na točki, ko mora zares stopiti skupaj, če hoče obrniti trende.

J. R., K. Št.