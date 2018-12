Merklova pred predajo vodstva hvaležna za svojih 18 let na vrhu CDU-ja

Za nasledstvo se omenjajo trije izenačeni kandidati

6. december 2018 ob 21:03

Hamburg - MMC RTV SLO, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel se v Hamburgu pripravlja na zadnje vodenje kongresa krščanskih demokratov (CDU). Delegati stranke bodo med tremi kandidati izbirali naslednika in s tem usmeritev stranke v prihodnosti.

V zadnjih urah svojega vodstva se je ozrla na preteklih 18 let stranke. "V teh časih je CDU seveda doživel vzpone in padce," je povzela. Nadaljevala je, da je stranki v tem času uspelo kar štirikrat imenovati predsednika vlade, da je zelo hvaležna za ta čas in se veseli, da bo lahko še naprej opravljala dolžnosti kanclerke, poroča portal nemškega tednika Die Zeit.

Pred izborom njenega naslednika ali naslednice je glasovanje in razpoloženje v stranki ocenila kot pravo demokracijo. Za naslednika ali naslednico Merklove se poteguje najmanj 18 kandidatov. Prvič v zgodovini stranke se želi na prestol CDU-ja zavihteti takšno število kandidatov, saj je bila doslej med krščanskimi demokrati tradicija, da se trdno postavijo za enega predstavnika.

Nemški mediji izpostavljajo tri imena. Za glasove natanko tisoč in enega delegata stranke naj bi se borili predvsem generalna sekretarka Annegret Kramp-Karrenbauer, odvetnik Friedrich Merz in zdravstveni minister Jens Spahn – od izbire novega vodje pa je odvisno tudi, v katero smer se bo prihodnost stranke obrnila po 18 letih Angele Merkel.

Mini Merkel, rival in kritik

Kramp-Karrenbauerjeva predstavlja kontinuiteto, je zaveznica in osebna prijateljica Merklove, ki bi v primeru izvolitve nadaljevala kanclerkino politiko. Nekoliko slabšalno se je nanjo prijel celo vzdevek "Mini Merkel", včasih mišljen tudi slabšalno.

Njena moška rivala se zavzemata za bolj gospodarsko liberalne vrednote in vrnitev v bolj desno politiko. Merz se je po enem mandatu pri CDU-ju in porazu v bitki za kanclerski stolček z Merklovo podal v podjetniške vode, kjer je zaslužil milijone, v zadnjem času pa je javnost razburkal s prevpraševanjem pravice do azila v kontekstu migracijskih tokov. Spahn je večkrat kritiziral delovanje Merklove, vendar je pri 38 letih mlad za mesto voditelja stranke in ni pridobil toliko simpatij volivcev, kandidate opisuje Deutsche Welle.

Merzu je podporo javno izrazil že nekdanji predsednik stranke in predsednik bundestaga Wolfgang Schäuble. Gospodarski minister Peter Altmaier je stopil na stran Kramp-Karrenbauerjeve.

Tesen boj med trojico

Ankete kažejo na minimalno prednost Kramp-Karrenbauerjeve, vendar bi Merz v morebitnem drugem krogu najverjetneje pobral tudi glasove najbolj konservativnemu med trojico Spahnu, zato je izid popolnoma nemogoče predvideti, še piše Deutsche Welle. Za zmago je potrebna več kot polovica glasov v prvem krogu, v nasprotnem primeru se najboljša kandidata pomerita še v drugem.

Dvodnevni kongres bodo v petek odprli z ekumenskim bogoslužjem. Do okoli 12. ure je še mogoča prijava kandidatov za predsednika stranke, nato pa bodo sledili predstavitve in glasovanje. Predvidoma bo nov predsednik znan popoldne.

J. R.