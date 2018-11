Plačna neenakost v EU-ju: ženske od danes do konca leta delajo zastonj

Ženske v povprečju zaslužijo 16,2 odstotka manj

3. november 2018 ob 17:43

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Ženske v EU-ju zaradi plačne neenakosti med spoloma od danes do konca leta simbolično prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Z dnevom plačne neenakosti želijo v EU-ju opozoriti na to, da ženske še vedno zaslužijo manj kot moški, in sicer v povprečju za 16,2 odstotka manj.

"Ženske in moški so enakopravni. To je ena temeljnih vrednot EU-ja," so v skupni izjavi pred dnevom plačne neenakosti poudarili prvi podpredsednik Evropske komisije (EK) Frans Timmermans ter evropski komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile in pravosodje, Marianne Thyssen in Vera Jourova.

"Vendar ženske v primerjavi z moškimi še vedno dva meseca na leto delajo brezplačno. Tako stanje ni več sprejemljivo," so opozorili.

Evropske poslance in države članice so pozvali, naj potrdijo predloge, ki jih je predlagala Evropska komisija glede plačne vrzeli med moškimi in ženskami, na primer z izboljšanjem pravic zaposlenih staršev.

Koriščenje dopusta

Pri komisiji so ob tem navedli, da tretjina Evropejk in Evropejcev v zadnjem letu ni mogla izkoristiti družinskega dopusta, samo štirje od desetih moških pa so imeli ali nameravajo imeti starševski dopust.

Med posameznimi državami EU-ja obstajajo velike razlike glede plačne neenakosti med spoloma. V Belgiji, Italiji, Luksemburgu, na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji je ta razkorak manjši od osmih odstotkov, medtem ko je v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, Estoniji in Veliki Britaniji več kot 20 odstotkov.

K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih ne napredujejo, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino.

G. K.