Slovenija med državami z najmanj vpliva na politiko EU-ja

Najbolj vplivne Nemčija, Francija in Velika Britanija

3. november 2018 ob 10:53,

zadnji poseg: 3. november 2018 ob 11:29

London - MMC RTV SLO, STA

Raziskava londonskega možganskega trusta ECFR je Slovenijo med 28 članicami EU-ja postavila na 25. oz. zadnje mesto glede splošnega vpliva države na politiko unije, ki si ga deli še s Hrvaško, Latvijo in Malto.

Najbolj vplivne države članice so Nemčija, Francija, Velika Britanija in Nizozemska. Razen Veliki Britaniji so tudi slovenski sodelujoči v raziskavi omenjenim državam namenili največ glasov. Slovenski strokovnjaki so v raziskavi v tej kategoriji največ glasov namenili Belgiji, Nemčiji in Franciji, ki so se tudi sicer znašle na prvih treh mestih.

Najbolje se je Slovenija odrezala na področju držav, ki se borijo za večjo integracijo znotraj Evropske unije, kjer je zasedla 14. mesto in s tem prehitela tudi nekatere starejše članice, kot sta na primer Švedska in Finska. V skupnem seštevku različnih kategorij vpliva in sodelovanja je Slovenija sicer zasedla 26. mesto - za Malto ter pred Hrvaško. Prva tri mesta so zasedle Nemčija, Francija in Italija.

Vplivnejše stare članice in velike države

Med vplivnejšimi državami so sicer v povprečju tiste članice, ki so del povezave že praktično od začetka, npr. Nemčija, oz. imajo večje število prebivalcev, npr. Poljska.

Skupna azilna in fiskalna politika

Kar se tiče prioritet v politikah posameznih držav članic, se Slovenija glede na raziskavo najbolj zavzema za skupno imigrantsko in azilno politiko, enotno fiskalno politiko in nadzor območja evra ter popoln enotni trg.

Slovenija je najbolj goreča zagovornica, da bi se morale z enotno fiskalno politiko ukvarjati vse države članice. Tudi sicer je Slovenija za večino politik, kot na primer skupna obrambna ali socialna politika, večinsko mnenja, da bi jo morale sooblikovati vse države članice.

Nemčija kot najboljša partnerica

Vidi pa Slovenija najboljšo partnerico za sodelovanje pri oblikovanju različnih politik v Nemčiji, sledita Francija in Italija. Med prvimi osmimi najboljšimi partnericami za sodelovanje je Slovenijo sicer navedla le Hrvaška, ki jo je uvrstila na peto mesto, Slovenija je medtem Hrvaško uvrstila na osmo mesto.

Kategorija držav, ki so najmanj razočarale

Slovenija, ki je postala članica EU-ja leta 2004, je medtem med prvo deseterico le v kategoriji držav, ki so najmanj razočarale. V raziskavi so sicer spraševali, katera država članica je v zadnjih dveh letih najbolj razočarala in vprašani so izbrali Madžarsko. Slovenijo so uvrstili na 16. mesto oz. glede na odstotke peto od zadaj, saj si veliko držav deli skupna mesta.

V raziskavi je Evropski svet za zunanje odnose (ECFR) zaobjel mnenje 877 strokovnjakov iz držav članic, ki delajo na področjih evropske politike v vladah, inštitutih in medijih. Raziskava, ki je bila objavljena ta teden, odraža, kako vprašani vidijo vlogo svoje in drugih držav članic v EU.

Vseevropski možganski trust ECFR, ki ga je Mark Leonard s pomočjo finančnega vložka Georgea Sorosa ustanovil leta 2007, ima sedež v Berlinu, pisarne pa še v šestih evropskih prestolnicah, in sicer Londonu, Madridu, Parizu, Rimu, Varšavi in Sofiji. Več kot 300 vplivnim strokovnjakom iz vse Evrope trenutno predsedujejo Carl Bildt, Emma Bonino in Mabel van Oranje. ECFR izvaja neodvisne raziskave evropske zunanje in varnostne politike ter promovira debato o evropski vlogi v svetu.

G. K.