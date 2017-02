Sloveniji bruseljski opomin zaradi nezadostne priključenosti na kanalizacijo

Nekatere nepravilnosti je Slovenija že odpravila

24. februar 2017 ob 10:31

Bruselj/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Država ima do sredine aprila čas za odgovor na opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode.

Opomin se nanaša na neizpolnjevanje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za aglomeracije, roki za to pa so potekli že leta 2008 in 2010, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Glavna težava so nezadostna stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave ter nekatere druge neizpolnjene obveznosti glede varovanja okolja, kot jih določa evropska direktiva. Rok za podajo odgovora komisiji je 16. april.

Komisija je julija lani Sloveniji izdala opomin tudi zaradi tega, ker v slovenski pravni red ni prenesla direktive v zvezi z določitvami ukrepov skupnosti na področju vodne politike in v v zvezi z varstvom podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem. Obe obveznosti je Slovenija nato izpolnila oktobra in novembra lani, so še sporočili z MOP-a.

A. Č.