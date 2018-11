Slovenska učiteljica Nina Jelen zmagala na vseevropskem natečaju spletne varnosti

Z medmrežjem in mobilnimi napravami je otrokom na voljo poplava informacij, ki je povsem neprimerljiva s tem, kar so imele na voljo generacije pred razširitvijo svetovnega spleta. Foto: Reuters

Za otroke varno medmrežje

27. november 2018 ob 20:44

Ljubljana,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Slovenska učiteljica Nina Jelen je v kategoriji učiteljev osvojila prvo mesto na nagradnem natečaju v okviru kampanje #SaferInternet4EU za otrokom primerno medmrežje.

Kot so sporočili s Centra za varnejši internet Safe.si, Nina Jelen uči v osnovni šoli Podkum, ki je podružnica osnovne šole Ivana Skvarče v Zagorju ob Savi. Skupaj z učenci je zasnovala in pripravila projekt Travelling around the world, ki temelji na njeni knjigi, ta pa opisuje prigode palčkov na medmrežju.

Jelenova je učilnico spremenila v virtualni svet. V njem so učenci pridobili digitalno identiteto in se odločili, koliko informacij želijo deliti, pri čemer so upoštevali tveganje. Razpravljali so o vedenju na spletu in spletnih tveganjih ter ustvarili knjigo o nevarnosti zasvojenosti z internetom. Oblikovali so tudi zlata pravila uporabe interneta.

Nagradni natečaj najboljših praks spletne varnosti je Evropska komisija pripravila za organizacije, učitelje in mladostnike. Potekal je pod vodstvom komisarke za digitalno ekonomijo in družbo Mariye Gabriel. Podelitev nagrad je bila 20. novembra v Bruslju v okviru konference Safer Internet Forum.

Na natečaju so s projekti sodelovali mladi od 13 do 19 let, učitelji in organizacije. V vsaki kategoriji je Evropska komisija izbrala tri finaliste, zmagovalce pa so z javnim glasovanjem izbrali uporabniki interneta.

Sicer v centru Safe.si sodelujejo ljubljanska fakulteta za družbene vede, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. Financirata ga agencija INEA pri Evropski komisiji in ministrstvo za javno upravo.

Center ponuja točko ozaveščanja o varni uporabi interneta in novih tehnologij Safe.si z osrednjim portalom, svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111 ter možnost anonimne spletne prijave nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko.

ZPMS za varno rabo interneta

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) opozarjajo odraščajoče uporabnike interneta, da jim ta ne more povedati, kdo v resnici so in kaj je smisel življenja. "Si pa zelo prizadeva, da bi to lahko storil," svarijo v zvezi in svetujejo varno rabo interneta.

Sodobno življenje ob vsem dobrem prinaša vrsto težav in otroci danes nimajo enostavnejšega odraščanja, so poudarili v ZPMS-ju na novinarski konferenci v Ljubljani. V tehnološko zapletenem svetu je prehod od otroštva v odraslost vse težji in za mlade vse bolj stresen, ugotavljajo.