Sodišče EU-ja: Države članice lahko zavrnejo nalog za prijetje

Ukrep odziv na sporno pravosodno reformo Poljske

25. julij 2018 ob 21:45

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Sodišče EU-ja v Luksemburgu je presodilo, da lahko države članice zavrnejo evropski nalog za priprtje in izročitev, če obstaja nevarnost kršitve temeljne pravice do neodvisnega sojenja.

Sodišče EU-ja je odločitev sprejelo v primeru poljskega državljana, za katerega je Poljska izdala evropski nalog za prijetje zaradi nedovoljenega prometa s prepovedanimi mamili. Aretirali so ga lani na Irskem, a ni soglašal z izročitvijo Poljski, češ da zaradi reform poljskega pravosodnega sistema obstaja resnična nevarnost, da ne bo deležen poštenega sojenja. Irska je nato za mnenje povprašala sodišče v Luksemburgu.

Sodišče je razsodilo, da obstoj resnične nevarnosti, da bo osebi kršena temeljna pravica do neodvisnega sodišča in poštenega sojenja, lahko dovoljuje državi članici, da evropskega naloga za prijetje izjemoma ne izpolni. Poudarili so, da to pomeni izjemo od načela medsebojnega priznavanja, na katerem temelji mehanizem evropskega naloga za prijetje, piše na spletni strani sodišča.

EU kritizira poljsko reformo sodstva

Poljska je v zadnjem letu sprejela številne sporne reforme pravosodja, med drugim splošnih sodišč in vrhovnega sodišča. Zaradi tega so se morali na začetku meseca upokojiti številni vrhovni sodniki.

Evropska komisija je zaradi reform na Poljskem že začela postopke pred sodiščem. Unija reforme kritizira kot grožnjo vladavini prava. Bruselj je decembra lani proti Poljski sprožil tudi postopek v okviru 7. člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic.

J. R.