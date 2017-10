Španija zaskrbljena zaradi slovenskih stališč do Katalonije

Španskega zunanjega ministra skrbi, da bi državni zbor sprejel odločitve izven veljavnih okvirjev Španije

16. oktober 2017 ob 19:13

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec se je s španskim kolegom Afonsom Dastisom ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU pogovarjal tudi o stališčih Slovenije do vprašanja Katalonije. Dastisa skrbi predvsem to, da bi Slovenija sprejela odločitve izven veljavnih okvirov Španije, za kar pa je po oceni Erjavca še prezgodaj.

Španski minister je Erjavca povabil na pogovor, ker je želel informacije iz prve roke glede sklepov parlamentarnega odbora za zunanje zadeve in odbora za EU. Slovenski minister je španskemu kolegu pojasnil, da gledajo v Sloveniji ljudje na dogajanje v Kataloniji zelo emocionalno in da tudi medije to vprašanje zelo zanima.

Erjavec je dodal še, da je v pogovoru tudi zelo jasno povedal, da Slovenija zavrača nasilje ter da je pravica do samoodločbe univerzalna pravica, ki pa jo je treba uresničevati v skladu z mednarodnim pravnim redom in pravnim redom države, torej v tem konkretnem primeru tudi v skladu s špansko ustavo.

Erjavec miril Dastisa

Na vprašanje španskega ministra ali obstaja možnost, da bi Slovenija sprejela odločitev izven pravnih okvirjev Španije pa je Erjavec odgovoril, da glede na trenutne razmere to še ni mogoče, saj Katalonija še ni razglasila ničesar.

Erjavec pričakuje dialog Madrida in Barcelone v veljavnem pravnem okviru. Španski minister je namreč nakazal dialog v okviru španskega pravnega reda, torej ne v smislu pogajanj o neodvisnosti Katalonije, je še pojasnil slovenski minister.

Odbora DZ za miroljuben način reševanja

Odbor DZ za zunanjo politiko je danes na zaprtimi vrati razpravljal o aktualnih razmerah v Kataloniji in vladi priporočil, naj se na ravni EU zavzema za rešitev katalonskega vprašanja z dialogom.

Odbora za zunanjo politiko ter za zadeve EU sta se že minuli petek na skupni seji zavzela za miroljuben način reševanja katalonskega vprašanja. V soglasno sprejetih sklepih, ki jih je predlagala koalicija, sta podprla pravico do samoodločbe ob spoštovanju mednarodnega prava ter se strinjala, da nesorazmerna uporaba sile ni dopustna.

L. L.