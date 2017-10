#MMCdebata: "Španci nočejo izpustiti iz rok molzne krave"

14. oktober 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"No evo, kje je zdaj EU in njihove bučke o dialogu? Katalonci ponudijo možnost dialoga, pa jih Madrid zavrne," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na ultimat Madrida Kataloniji.

V sporu med Barcelono in Madridom je španski premier Mariano Rajoy v sredo zavrnil kakršnokoli mediacijo glede Katalonije in še povečal pritisk na katalonsko regionalno vlado, ki ji je postavil ultimat.

Od katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta je uradno zahteval pojasnilo, ali je v torek formalno razglasil samostojnost Katalonije.

Sprožitev 155. člena ustave?

Pojasnilo pričakuje do ponedeljka, če bo potrdil, da je razglasil neodvisnost, pa bo imel Puigdemont do 19. oktobra čas za premislek, preden bo Madrid suspendiral avtonomijo pokrajine, so poročali španski mediji, ki navajajo vladne vire. Rajoy je sicer že dopoldne po izredni seji vlade napovedal, da bodo v Madridu ukrepe - omenil je sprožitev 155. člena ustave - sprejeli na osnovi omenjenega pojasnila, ki ga je Madrid zahteval od Puigdemonta. Kot določa 155. člen španske ustave, lahko Madrid, če regionalna vlada krši ustavna določila ali "ravna na način, ki resno ogroža splošni interes Španije", sprejme "nujne ukrepe za zagotovitev njenega ravnanja v skladu s tem interesom". V praksi to pomeni odvzem regionalne avtonomije. V Španiji sicer omenjenega člena še nikoli doslej niso uporabili. Sprožitev člena mora z absolutno večino potrditi španski senat. V njem ima Rajoyeva ljudska stranka večino.

Najresnejši izziv Španije v 40-letni demokraciji

Puigdemont je v torek sicer naredil korak nazaj in pozval k odložitvi razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi rešitev iskali v dialogu z Madridom. V nagovoru v katalonskem parlamentu je zagotovil, da namerava uresničiti voljo ljudi na referendumu 1. oktobra, ki so ob 43-odstotni udeležbi prepričljivo podprli neodvisnost Katalonije. A želi si tudi umiriti razmere, zato je parlamentu predlagal, naj preložitev razglasitev neodvisnosti za nekaj tednov, da bi lahko dali priložnost pogovorom z Madridom. Je pa nato z drugimi člani vlade podpisal deklaracijo o neodvisnosti, katalonski parlament pa pozval k zamrznitvi njenega učinkovanja. Španski premier je v sredo v nastopu pred parlamentom zavrnil mediacijo z besedami, da ni mogoča "med demokratičnim zakonom in neposlušnostjo, nezakonitostjo". Poudaril je tudi, da ni ustave, ki bi priznavala pravico do samoodločbe. Dodal je, da bi lahko spremenili ustavo, a samo prek zakonodaje in uveljavljenih pravil. Španija se po Rajoyevih besedah tudi sooča z najresnejših izzivom v svoji 40-letni demokraciji. Zagovornike samostojnosti Katalonije je tudi obtožil, da svoj nedemokratični načrt vsiljujejo vsem Kataloncem ter da Španija ni imela druge izbire, kot da je ponovno vzpostavila red.

