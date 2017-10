"Katalonija preložila razglasitev tudi zaradi nepodpore domačega gospodarstva"

Katalonska vlada nima mednarodne podpore

11. oktober 2017 ob 16:11

Madrid - MMC RTV SLO

Razglasitev neodvisnosti je bila preložena, da bi lahko odprli pot mednarodni mediaciji, toda mednarodni akterji nočejo sodelovati v mediaciji, španska vlada pa je v tem trenutku dovolj trdna, da noče privoliti na kakršno koli mediacijo, ocenjuje Carlo Villa Gonzales.

"To je v tem trenutku nemogoče vedeti," na vprašanje, kaj v praksi pomeni »odložena neodvisnost«, odgovarja doktor političnih znanosti, s katerim smo se pogovarjali tudi že pred referendumom preteklo nedeljo.

Preberite tudi: Rajoy od Katalonije zahteva jasen odgovor

Svetovna, predvsem pa evropska javnost, je bila v ponedeljek usmerjena v Katalonijo, razplet dneva pa je v zraku pustil številna vprašanja. Kakšen točno je status Katalonije, če je katalonski voditelj Carles Puigdemont in njegovi zavezniki podpisal deklaracijo o neodvisnosti, v govoru pa je dejal, da je razglasitev začasno preložena.

Nikjer ni napisano, koliko časa bo trajala preložitev

"Deklaracija o neodvisnosti ni bila podpisana v parlamentarni dvorani, niti o njej niso glasovali člani parlamenta, niti ni bila objavljena v katalonskem Uradnem listu. Prav tako ni bilo opredeljeno časovno obdobje preložitve razglasitve, o tem ne piše niti v deklaraciji niti tega ni navedel Puigdemont v svojem nagovoru," pojasnjuje Gonzales. Ob tem navaja, da se v Kataloniji precej, tako v medijih kot v strankarskih vodah, govori o slovenskem modelu. "Primer je zelo drugačen. Slovenija se je vedno držala svojih zakonov, akterji v Sloveniji, v drugih državah nekdanje Jugoslavije in drugod, pa so v vsakem trenutku natančno vedeli, v kakšnem trenutku so bili v posameznih fazah in so natančno vedeli, kaj lahko pričakujejo, vsaj kar se tiče pravnega vidika."

Kot pojasnjuje, katalonska vlada trdi, da deluje v skladu z zakonom o referendumu (ki ga je potem ustavno sodišče razveljavilo), ki jih obvezuje, da razglasijo neodvisnost v 48 urah po razglasitvi referendumskih izidov. Presenetljivo pa je bila preložitev deklaracije neodvisnosti razglašena, še preden je bila deklaracija uradno objavljena (tega v tem trenutku ne moremo pričakovati), pojasnjuje.

Po tem ko je katalonski parlament najprej za eno uro preložil sejo, še bolj pa potem, ko je Puidgemont napovedal preložitev razglasitve neodvisnosti, so se pojavila številna vprašanja, kaj je bil razlog, da je Barcelona spremenila svojo namero o enostranski razglasitvi. Med drugim je bilo govora, da je Puigdemont govoril z predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, kar so sicer v Bruslju potem zanikali.

Podjetja premikajo sedeže iz Katalonije

Gonzales navaja dva razloga za spremembo načrta. "Prvi je, da katalonska vlada nima nobene mednarodne podpore. Uživa podporo in sočutje številnih, ki nasprotujejo represiji 1. oktobra, toda ne podpira je nobena država. Na drugi strani, pa je Puidgemont prejel številna resna svarila, naj ne razglasi neodvisnosti. Recimo, Emmanuel Macron je včeraj jasno govoril ne le proti neodvisnosti, temveč tudi proti vsaki možnosti o evropski mediaciji. Donald Tusk je pravtako poslal neposredno sporočilo katalonskemu predsedniku. Drugi razlog je ekonomski. Tu se bom znova navezal na primer Slovenije. Proces razglasitve neodvisnosti je bil v njenem primeru politično voden proces, ki pa je vključeval široko družbeno koalicijo, tudi glavne gospodarske akterje, ki so se zavzemali za okrepitev gospodarskih odnosov z evropskimi gospodarstvi."

Kot pravi, pa v primeru Katalonije, gospodarski akterji ne želijo oslabiti svoje povezanosti, ne le s španskim trgom, temveč tudi s španskimi institucionalnimi referencami. "Ne smemo pozabiti, da v primeru, da Katalonija postane neodvisna, ne bo avtomatično postala članica Evropske unije. Zaradi te možnosti so se največji katalonski gospodarski akterji (med njimi največje banke) v zadnjem tednu odločili, da preselijo svoje sedeže, da bi preprečili možnost, da se uradno znajdejo izven EU-ja." Po njegovih besedah je bil zaradi tega pritisk na katalonsko vlado, ki jo vodi stranka z močnimi vezmi s katalonskim gospodarstvom, še večji.

Napetosti znotraj odcepitvenih frakcij

Torkov razplet po sogovornikovih besedah pričakovano negativno vpliva na enotnost odcepitvenih frakcij. "Radikalna leva stranka CUP trenutno resno razmišlja, da bi umaknila podporo vladi in zapustila parlamentarne aktivnosti. To je pomembno, če vzamemo v obzir stabilnost vlade, ki je odvisna od nje. Tudi družbeno bo torkovo dogajanje imelo vpliv. Številni ljudje so prišli s podeželja, z vseh koncev, da bi praznovali neodvisnost, in so potem Barcelono zapustili strti. Ljudem je bilo rečeno, da bo šla vlada do konca, zdaj pa so se znašli v nedoločenem časovnem obdobju preložitve."

Po njegovih besedah Madrid v tem trenutku nima nobenega razloga, da bi si želel dialoga z Barcelono. Odnos katalonske vlade s političnimi in socialnimi partnerji je skrhan, kar bo Madrid skušal izkoristiti v svoj prid. "Vprašanje je: ali bo Madrid lahko izkoristil trenutno situacijo, in hkrati ne ponižal ali užalil zagovornike neodvisnosti do te mere, da bi ti lahko znova strnili vrste? To je zdaj situacija, v kateri smo ta hip. Nekaj odgovorov bomo dobili že po današnji seji vlade in popoldanskem nagovoru premierja Rajoya v parllamentu."

Ksenja Tratnik