Tajani: Okrepiti moramo nadzor nad zunanjimi, ne notranjimi mejami EU-ja

Predsednik Evropskega parlamenta obiskal Goriško

13. maj 2017 ob 18:32

Gorica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

S sporočilom "Evropa je mir" se je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani mudil na obisku v čezmejnem prostoru Goriške. Sožitje je dober zgled v zavračanju populističnih teženj, je dejal.

Dopoldne se je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani ob obisku občine Gorica seznanil z delovanjem Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki na čezmejnih projektih združuje obe goriški občini in občino Šempeter-Vrtojba, potem pa je obiskal še Trg Evrope pred novogoriško železniško postajo in si ogledal Frančiškanski samostan na Kostanjevici nad Novo Gorico.

Sodelovanje med Goricama in življenje tukajšnjih prebivalcev sta zelo dober zgled v zavračanju populističnih teženj, je poudaril predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Prav tako je notranja meja med Slovenijo in Italijo sporočilo miru, medsebojne rasti, zaradi migracijskih pritiskov in terorizma pa moramo okrepiti nadzor nad zunanjimi, ne notranjimi mejami Evropske unije, je še dodal Tajani.

Z njim se je strinjala evropska poslanka Romana Tomc, ki simboliko današnjega pomembnega obiska vidi v podpori povezovanju: "Moram reči, da sem prišla iz Slovenije v Italijo na ta obisk skupaj s predsednikom, na meji sem pričakovala kontrolo, a je ni bilo, tako da je to gotovo pozitivno sporočilo".

Obisk predsednika Evropskega parlamenta je priznanje in nadaljnja spodbuda razvoju v čezmejnem prostoru Goriške, meni novogoriški župan Matej Arčon: "Predsednik sam zelo podpira naša prizadevanja ter tudi idejo občine Gorica za ustanovitev posebne ekonomske cone". V ta projekt morata zdaj vstopiti obe vladi, še menijo na Goriškem.

G. K., Valter Pregelj, Radio Slovenija