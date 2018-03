Theresa May: Velika Britanija bo zapustila enotni trg in carinsko unijo

"Nesprejemljivo bi bilo razdreti enotni trg Velike Britanije," pravi premierka

2. marec 2018 ob 19:22

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May je dejala, da se bosta morala tako London kot Bruselj na pogajanjih o brexitu sprijazniti s kompromisi in da nihče ne bo dobil točno tistega, kar si želi.

"Oboji se moramo sprijazniti z dejstvom, da so to pogajanja in da nihče od nas ne bo dobil točno tega, kar si želi," je v Londonu povedala o svoji viziji glede izstopa Velike Britanije iz Unije.

Izrazila je prepričanje, da ji bo uspelo doseči dogovor z Evropsko unijo. "Zapustili bomo enotni trg, življenje se bo spremenilo. V nekaterih pogledih bo naš dostop do tega trga drugačen," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala premierka.

Theresa May je ob tem pozvala k sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma, ki bi bil boljši od tistega med EU-jem in Kanado ter manj strog od tistega med Unijo in Norveško. "Doseči moramo novo ravnovesje, ampak ne bomo sprejeli pravic Kanade in niti obvez Norveške," je dodala.

Zavrnila je tudi trditve, da bo Velika Britanija po izstopu iz EU-ja v marcu 2019 znižala pravila glede standardov izdelkov. Standardi bodo ostali najmanj tako visoki kot v EU-ju, je zatrdila.

Zavračanje popolnega nadzora na meji z Irsko

Glede Severne Irske je premierka pojasnila, da zavrača kakršno koli ponovno uvedbo popolnega nadzora na meji z Irsko, podobno kot tudi EU, vendar pa nasprotuje temu, da bi Severna Irska ostala del carinske unije, kar je predlagala Unija.

"Nesprejemljivo bi bilo razdreti enotni trg Velike Britanije," je dejala. Ob tem je predlagala dva modela za trgovanje "brez trenja" med obema Irskama.

Glavni pogajalec EU-ja Michel Barnier je že pozdravil govor Therese May, ker da je jasno pokazal, da namerava Velika Britanija zares zapustiti enotni trg EU-ja in carinsko unijo. Opozoril je, da bo takšna odločitev za seboj prinesla posledice, po katerih pa se nameravajo orientirati glede prihodnjega sporazuma o trgovanju med Brusljem in Londonom, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Britanska premierka je v četrtek v Londonu gostila predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, s katerim pa nista zbližala stališč glede spornih vprašanj v procesu odhajanja Velike Britanije iz povezave. Predtem je v sredo Evropska komisija objavila osnutek, ki je pravna ubeseditev decembrskega dogovora o treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku, vključuje pa tudi besedilo o prehodnem obdobju in še nekatera vprašanja.

B. V.