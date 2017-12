Timmermans o vprašanju arbitraže: Ključno je preprečiti incidente

Ni še jasno, kdaj oziroma ali bo Timmermans obiskal Slovenijo in Hrvaško

20. december 2017 ob 16:30

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je na rednem tedenskem sestanku obravnavala tudi vprašanje arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Naša ključna dolžnost je preprečiti kakršne koli incidente v bližnji prihodnosti," je poudaril prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans.

Timmermans je pozdravil sestanek med premierjema Slovenije in Hrvaške, Mirom Cerarjem in Andrejem Plenkovićem, v Zagrebu. "Kot optimist moram reči, da je dobro znamenje, da je premier Cerar šel v Zagreb na pogovor s premierjem Plenkovićem," je dejal, a ugotovil, da rezultatov še ni.

Napovedal je, da bo proučil možnosti, kako lahko pomaga zbližati stališča, če je takšna tudi želja obeh držav. Timmermans je ob tem izrazil prepričanje, da bi morale članice Unije preseči vse tovrstne spore in da bi jih morale biti sposobne rešiti.

Poudaril je tudi, da je komisija podprla arbitražo in da je zelo jasno tudi njeno stališče glede razsodbe. "To je seveda dvostransko vprašanje, vendar kolikor bo mogoče, bomo pomagali državama k dogovoru, ki bo v interesu ljudi v Sloveniji in na Hrvaškem," je še dodal Timmermans.

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je Timmermansu konec novembra naložil, da posreduje za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Kdaj bo Timmermans obiskal Slovenijo in Hrvaško?

Tedaj so v komisiji tudi napovedali, da bo prvi Timmermansov korak obisk v obeh državah do konca tega leta. Ni še jasno, kako naj bi Timmermans poskušal pomagati, prav tako ostajata odprti vprašanji, ali oziroma kdaj naj bi obiskal Slovenijo in Zagreb.

Evropska komisija je sicer že v prvem odzivu na arbitražno odločbo 4. julija izrazila pričakovanje, da jo bosta obe državi izvajali, ter pripravljenost, da posreduje v tem procesu, da bi zagotovili popolno in pravično izvajanje odločbe.

