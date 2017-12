Timmermans za dialog, Janša na pogovor s Plenkovićem

Za zdaj je zgolj v stiku z vladama

7. december 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 7. december 2017 ob 15:49

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans upa, da bosta Slovenija in Hrvaška spor o meji rešili v konstruktivnem dialogu, sam pa je pripravljen pri tem pomagati. Poudaril je, da je v stiku z obema vladama, ali oziroma kdaj bo državi obiskal, pa ni jasno.

Predsednik komisije Jean-Claude Juncker je namreč Timmermansa konec novembra zadolžil, naj posreduje pri izvajanju arbitražne odločbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Tedaj so v komisiji tudi napovedali, da bo prvi Timmermansov korak obisk v obeh državah do konca tega leta.

Na vprašanje, kdaj bo obiskal Ljubljano in Zagreb ter kakšne so njegove ideje za pomoč pri implementaciji arbitražne odločbe, pa je Timmermans odločno dejal: "Najprej naj bom zelo jasen: to je spor o meji med dvema članicama EU-ja in Evropska komisija upa, da je lahko to vprašanje rešeno brez odlašanja v konstruktivnem dialogu med dvema članicama."

Pomagal bo, kolikor je v njegovi moči

Dodal je, da bo pomagal, kolikor je v njegovi moči, in da je v stiku z obema vladama. "Kar koli lahko storim, da pomagam pri tem, bom storil. Sem v stiku z obema vladama. Te stike bom nadaljeval in obe strani vprašal, kako vidita mojo vlogo, tako da bi bila ta čim koristnejša," je dejal.

"V prihodnjih dneh in tednih bom to nadaljeval. Če to na neki točki pripelje do obiska v Zagrebu in Ljubljani, boste vi prvi izvedeli. A za zdaj sem v stiku z vladama in poskušam pomagati, kolikor je mogoče," je še dejal Timmermans.

Janša s Plenkovićem

Predsednik SDS-a Janez Janša se je v sredo mudil v Zagrebu, kjer se je sestal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Med drugim sta se pogovarjala tudi o zapletih z arbitražo o meji, so sporočili iz stranke.

Janša se je v Zagrebu sestal tudi s predsednikom sabora Goranom Jandrokovićem in predsednikom Evropske ljudske stranke (EPP) Josephom Daulom.

S Plenkovićem sta govorila predvsem o odnosih med Slovenijo in Hrvaško ter o arbitraži, pa tudi razmerah v regiji in Evropski uniji. Govorila sta tudi o sodelovanju med SDS in HDZ, ki jo vodi Plenković in ki je tako kot SDS članica EPP-ja. Pri tem je SDS podprl kandidaturo HDZ-ja za organizacijo kongresa EPP leta 2019 na Hrvaškem.

Kot je na Twiterju zapisal Janez Janša, je "pogovor vedno potreben, saj le tako odprta vprašanja lahko dobijo odgovore". Plenkoviću se je tudi zahvalil za gostoljubje.

T. K. B., Al. Ma.