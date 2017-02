Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mladi bodo nocoj delili tudi svoje mnenje o zelo aktualni temi: večjezičnosti in multikulturnosti, beseda pa bo tekla tudi o položaju slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z mladimi zamejci o večjezičnosti in multikulturnosti

Terenska oddaja Gymnasium.eu v Celovcu

22. februar 2017 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Med zimskimi počitnicami v Sloveniji bo projekt Gymnasium.eu obiskal mlade zamejske Slovence. V Celovcu bodo danes mladi delili svoje mnenje o zelo aktualni temi: večjezičnosti in multikulturnosti, glede da dogajanje zadnjih dni v zvezi z deželno ustavo, pa bo beseda tekla tudi o položaju slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

V radijski oddaji Gymansium.eu bodo dijaki Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence in Dvojezične zvezne trgovske akademije govorili o tem, kako se večjezičnost in multikulturnost izražata v njihovem okolju - glede na to, da gre za dvojezično območje in je Železna Kapla primer dobre prakse integracije ljudi, ki so v Avstriji poiskali boljše in varnejše življenje?

Avstrija je tretja država v Evropi po številu prošenj za azil, več kot 80 tisoč jih je tam sredi lanskega leta čakalo za zatočišče, v preteklih dveh letih smo bili priča kvotam in drugim prizadevanjem za omejitev vstopa beguncev in migrantov v to državo. Avstrija je nedavno podprla tudi podaljšanje nadzora na nekaterih mejah med državami članicami unije, nadzor tako ostaja na slovensko-avstrijski meji.

Boj za slovenski jezik

Poleg prebežnikov so tudi slovenska narodnostna manjšina in slovenski delovni migranti v Avstriji v zadnjih mesecih doživeli nekaj hladnih tušev s strani avstrijskih državnih in deželnih ustanov: v osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške je zapisano, da je zgolj nemščina deželni jezik, dvojezične table še vedno burijo duhove, Avstrija pa zaostruje pogoje za delo in zaposlitev za državljane drugih evropskih držav, s čimer jih na trgu dela in storitev postavlja v neenakovreden položaj.

Oddaja je netekmovalna, po njej pa bo potekala debata na mobilni aplikaciji.

Tudi prihodnji teden gre Gymnasium.eu k zamejcem. V Trstu se bomo z dijaki Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna in Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa pogovarjali o okolju, energetski (ne)odvisnosti Evrope in terminalu Žavlje.

Poleg enotnega trga in prostega pretoka ljudi naj bi Evropska unija varovala tudi bogato jezikovno različnost Evrope in spodbujala učenje jezikov. Njen cilj je omogočiti, da se državljani poleg maternega jezika lahko sporazumevajo še v dveh drugih jezikih. Kako se torej ta načela in vrednote Evropske unije udejanjajo v Avstriji? Kaj v tem kontekstu pomeni izvolitev Alexandra Van der Bellna za novega avstrijskega predsednika? Kakšen je po mnenju mladih zamejcev položaj slovenske manjšine v Avstriji in slovenščine na avstrijskem Koroškem? Se mladi med seboj pogovarjajo v slovenščini ali nemščini? Kakšne prednosti in slabosti vidijo v večjezičnosti in multikulturnosti? Kako se je po njihovem spremenila Avstrija in kakšna je prihodnost EU?

Špela Šebenik, Nadia Petauer Prvi program Radia Slovenija