189 milijonov evrov za aktivno politiko zaposlovanja

Nekajmilijonsko povišanje

Ministrstvo za delo je pripravilo štiri nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja, namenjene različnim ciljnim skupinam. Skupno bo za področje v dveh letih namenilo 189 milijonov evrov.

Razmere na trgu dela so se v zadnjih letih občutno izboljšale, a določena strukturna neskladja ostajajo, je na novinarski konferenci, predstavitvi ukrepov aktivne politike zaposlovanja, poudarila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak.



Konec julija je bilo v evidenci brezposelnih na zavodu za zaposlovanje registriranih 84.674 brezposelnih, kar je 14,6 odstotka manj kot julija 2016. Število delovno aktivnih postopoma narašča že od marca 2016; junija je bilo v državi približno 850.300 delovno aktivnih prebivalcev oziroma 3,7 odstotka več kot maja 2016, je povedala ministrica.

Posebej spodbudni so po njenih besedah podatki o brezposelnosti med mladimi. Število brezposelnih mladih se je julija v medletni primerjavi namreč zmanjšalo za 22 odstotkov, kar je bistveno več kot celotna brezposelnost.

Brezposelnost med starejšimi višja

Trd oreh medtem še vedno ostaja brezposelnost med starejšimi od 50 let in tistimi s terciarno izobrazbo, ki se je v zadnjem letu povečala. Še vedno ostaja visok tudi delež dolgotrajno brezposelnih.

Starejšim je tako namenjen program Aktivni do upokojitve, ki bo delodajalce spodbujal k trajnejšemu zaposlovanju starejših za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina bodo osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj en mesec prijavljene v evidenci brezposelnih.

Subvencija znaša 13.000 evrov, delodajalci pa jo bodo prejeli v dveh delih. Prvi v višini 10.000 evrov bo na voljo po 24 mesecih, dodatnih 3000 evrov pa, če bo delodajalec po tem času zaposlitev ohranil še za šest mesecev.

Program Zaposli.me je namenjen spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb. Za obdobje do leta 2019 predvideva 51 milijonov evrov, ki jih bodo delodajalcem razdelili v obliki subvencij med 5.000 in 7.000 evri. Ministrstvo predvideva, da se bo v program vključilo skoraj 10.000 brezposelnih.

Spodbujanje nevladnih organizacij

Novost je tudi javno povabilo Priložnost zame, ki spodbuja zaposlovanje v nevladnih organizacijah. S programom želi ministrstvo izboljšati zaposlitvene možnosti za brezposelne, ki imajo visokošolsko izobrazbo, a na tej ravni še nimajo delovnih izkušenj. Načrtujejo vključitev 130 brezposelnih, za subvencije pa je na voljo 1,2 milijona evrov.

Podaljšali so tudi program Delovni preizkus, s septembrom pa bodo začeli izvajati aktivnosti programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile. V pripravi so med drugim tudi učne delavnice, zaposlitveni projekti na lokalni oziroma regionalni ravni in novi inovativni projekti za zaposlovanje mladih.

Nekaj milijonov evrov več

Za izvajanje ukrepov letos in prihodnje leto je ministrstvo namenilo slabih 189 milijonov evrov, od tega okoli 80 milijonov evrov iz integralnega proračuna in 108 milijonov evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S pomočjo programov želijo v dveh letih na trg dela vključiti skupno 54.515 oseb, od tega 28.242 prek neposrednih zaposlitev.

Napovedi o zaposlovanju spodbudne

Po besedah generalne direktorice zavoda za zaposlovanje Mavricije Batič so napovedi glede zaposlovanja v prihodnjih mesecih zelo spodbudne. Tretjina delodajalcev je optimistična v napovedih glede povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah v naslednjih šestih mesecih.

Po dejavnostih so najbolj optimistični delodajalci iz dejavnosti gradbeništva, sledijo delodajalci iz raznovrstnih poslovnih dejavnosti, predelovalnih dejavnosti, informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, gostinstva ter zdravstva in socialnega varstva.

Za naslednjega pol leta delodajalci napovedujejo dvoodstotno rast zaposlenosti. V naslednjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 12.700 novih delovnih mest. Več kot tretjina delodajalcev se že srečuje s pomanjkanjem ustreznih kadrov, med njimi največ s področja gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter prometa in skladiščenja.

Na podlagi pričakovanj delodajalcev in drugih podatkov je zavod ocenil, da bo konec decembra v Sloveniji 88.000 brezposelnih, v celotnem letošnjem letu pa naj bi delodajalci poskrbeli za 70.000 zaposlitev brezposelnih. "To je ogromna številka," je poudarila Batičeva.

