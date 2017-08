30 let od izbruha afere Agrokomerc

15. avgust 2017 ob 14:50

Velika Kladuša - MMC RTV SLO

Pred natančno tridesetimi leti je jugoslovanska javnost izvedela za velike finančne malverzacije v enem izmed največjih prehrambenih podjetij Agrokomercu.

Hude finančne težave, v katere je zabredel največji trgovinsko prehrambeni gigant na prostoru nekdanje Jugoslavije, hrvaški Agrokor, nekako sovpadajo s 30. obletnico razkritja največje finančne afere v SFRJ-ju, v katero se je zapletel bosanski prehrambeni velikan Agrokomerc iz Velike Kladuše.

Agrokomerc je bil projekt bosanskega poslovneža iz Cazinske krajine Fikreta Abdića, ki je enega največjih prehrambenih kombinatov v SFRJ-ju ustvaril iz kmetijske zadruge v Veliki Kladuši, ki je imela zgolj 26 zaposlenih. Agrokomerc pa je na vrhuncu svoje poslovne moči zaposloval okoli 13.600 ljudi, predvsem v severozahodni BiH ter tudi v drugih jugoslovanskih republikah. Za primerjavo, Agrokor ima okoli 60.000 zaposlenih.

Požar razkril veliko finančno afero

V noči iz 26. na 27. januar 1987 je zagorelo v centralnem skladišču podružnice Agrokomerca v Veliki Kladuši. Požar je povzročil veliko škode, ki so jo tedaj ocenjevali na okoli 5 milijonov dolarjev.

Preiskovalci požara so , kot možen vzrok požara navedli termoakumulacijsko peč ali človeški vzrok, vendar so se pojavili sumi, da je bil požar podtaknjen. Podtaknili naj bi ga kar tedanji jugoslovanski državni organi, saj je bil v tistem času Agrokomerc neosvojljiva trdnjava za razne inšpektorje in kontrolorje. V preiskavi je namreč sodelovala tedanja Služba državne varnosti, ki naj bi sprožila tudi finančno preiskavo delovanja Agrokomerca.

Afero razkrijejo srbski mediji

Pol leta po požaru, avgusta 1987 je tedanja vlada BiH, republiški izvršni svet, objavila sporočilo, da je prišlo do velikih finančnih malverzacij v Agrokomercu. 15. avgusta pa je beograjski časopis Borba objavil članek o tem, da je Agrokomerc izdal za okoli 400 milijonov dolarjev menic brez kritja in to kar pri 63 jugoslovanskih bankah.

Ob aferi Agrokomerc so mnogi menili, da gre za (srbsko) zaroto, saj naj bi številne jugoslovanska podjetja tedaj poslovala po podobnih vzorcih. Epilog afere je bil zaton Agrokomerca, katerega dele še vedno skuša prodati agencija za privatizacijo Federacije BiH. Afera Agrokor je tedaj odnesla s položaja tudi številne pomembne bosanske politike. Med njimi Hamdijo Pozderca, ki bi moral prevzeti vodenje kolektivnega predsedstva SFRJ-ja in je bil velik nasprotnik velikosrbske ideje o ukinjanju avtonomnih pokrajin.

Dolgoletni zapor in ponovno vodnje Velike Kladuše

Nekdanji prvi mož Agrokomerca je bil Fikret Abdić je bil aretiran in obsojen na prvostopenjskem sodišču zaradi "kontrarevolucionarnega ogrožanja družbene ureditve na 4,5 let zapora", vendar sodba ni bila nikoli pravnomočna. Iz zapora je bil izpuščen konec leta 1989.

Abdić je bil kasneje zaradi svoje vloge v vojni v BiH, leta 1993 je med drugim razglasil Samostojno avtonomno pokrajino Zahodna Bosna. Zaradi vojnih zločinov je bil obsojen na Hrvaškem najprej na 20 let zapora, nato pa mu je bila kazen znižana na 15 let zapora. Po dveh tretjinah odslužene kazni je bil izpuščen iz puljskega zapora. Vrnil se je v Veliko Kladušo, kjer je bil lani izvoljen za župana oz. za občinskega načelnika.

