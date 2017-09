AAG potrdil pritožbo na okoljsko dovoljenje Magni, zahtevajo tudi odstop ministrice za okolje

Pritožba zaradi pozidave kmetijskih zemljišč

1. september 2017 ob 09:38,

zadnji poseg: 1. september 2017 ob 09:42

V društvu za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green Slovenija so uradno potrdili, da se bodo v skladu z odločitvijo upravnega odbora pritožili na izdano okoljevarstveno soglasje Magni.

Alpe Adria Green (AAG) je odločitev o pritožbi sprejela na korespondenčni seji, v postopku pa zastopajo tudi civilno iniciativo iz Miklavža na Dravskem polju. V AAG-ju, ki ima sedež na Jesenicah, vladi, zlasti pa okoljskemu ministrstvu, očitajo, da sta povsem zanemarila organizirano javnost, saj bi že lani morala sklicati vsaj posvet nevladnih organizacij in drugih oblik civilne družbe ter jim predstaviti problematiko umeščanja Magne Nukleus v prostor.

Krivdo za časovno stisko v celoti pripisujejo ministrstvu, zaradi česar bi morala ministrica Irena Majcen po njihovem odstopiti, saj naj bi investicijo spravila v kritično fazo. Nevladne organizacije niso v ničemer krive, menijo in dodajajo, da so te celo tvorno prispevale pripombe in zahteve, ki so v skladu z varstvom okolja in trajnostnim razvojem.

V AAG-ju pogrešajo tudi ustrezno strategijo kmetijskega ministrstva, ki da je zatajilo pri umeščanju Magne v prostor in očitno ne sledi trajnostnemu razvoju. Zato bi moral krivdo po njihovem prevzeti tudi minister Dejan Židan.

Najpomembnejši argument za njihovo nasprotovanje postavitvi Magne na tej lokaciji je načrtovana pozidava najboljših kmetijskih zemljišč in to celo na vodovarstvenem območju. Poseg Magne na tej lokaciji bi po njihovem pomenil kršenje zakona o varstvu okolja.

V AAG-ju med drugim opozarjajo, da je bila podlaga za okoljevarstveno soglasje tudi poročilo o vplivih na okolje, ki je kršilo predpis o njegovi vsebini s tem, da ni predstavilo alternativnih lokacij v obveznem poglavju o alternativnih rešitvah. Opisali so zgolj tehnološki vidik, prav tako ni bilo v njem nobene zahteve Magne, da zahteva prav to lokacijo.

Primernejše bi bile druge lokacije

AAG je predlagal nekaj drugih lokacij, kot so Kidričevo, območje nekdanje Metalne in Tama. Alternativne lokacije imajo po njihovem vrsto prednosti, ohranili bi najboljšo kmetijsko zemljo, Rogoški gozd, naravo ter preprečili možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev.

Upravni odbor omenjene organizacije je zato sklenil, da se na izdano soglasje Magni pritoži, hkrati pa poudarja, da "greenfield" pozidave za Slovenijo niso primerne, saj bo država na ta način še naprej izgubljala rodovitno zemljo. V AAG-ju zahtevajo dejansko uvedbo neodvisnega nadzora obratovanja Magne s strani organizirane civilne družbe po vseh relevantnih parametrih okolja.

