Nekdanja mariborska župana prepričevala okoljevarstvenike glede Magne v Hočah

E-forum napovedal pritožbo

28. avgust 2017 ob 18:45,

zadnji poseg: 28. avgust 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na neformalnem sestanku v Ljubljani so se predstavniki šestih nevladnih organizacij ter nekdanja mariborska župana Boris Sovič in Alojz Križman pogovarjali o podelitvi okoljevarstvenega soglasja Magni za načrtovano naložbo v občini Hoče-Slivnica.

Sovič in Križman, ki sta s predlogom okoljskega partnerstva zbližala stališča nevladnih organizacij, prebivalcev in investitorjev, pozdravljata odločitev večine organizacij, da se na soglasje ne bodo pritožile. Izjema ostaja Slovenski e-forum, kjer so pritožbo napovedali iz procesnih razlogov, je poročal novinar Radia Slovenija Jure Čepin.

Pri pritožbi na okoljevarstveno soglasje za zdaj vztraja samo Gorazd Marinček iz Slovenskega e-foruma, ki želi v soglasje vnesti vse pripombe, ki jih je Magna sicer že sprejela, in sicer glede monitoringa, železniške proge, požarnega načrta in zmanjševanja količine pitne vode v industrijske namene. Ko bo okoljsko ministrstvo te dopolnitve vneslo v soglasje, sem se pripravljen pritožbi odpovedati, s tem pa ne bo zamujen noben rok, je povedal Marinček in dodal: "Zadeve je možno izpeljati do 10. septembra. Magna je rekla, da potrebuje vsa dovoljenja do konca septembra."

Umik Magne bi bil blamaža

Nekdanja mariborska župana Alojz Križman in Boris Sovič sta sestanek z nevladniki ocenila kot konstruktiven. Poudarila sta, da je treba najti ravnovesje med okoljskim vidikom in socialno perspektivo širše regije, za katero takšen projekt pomeni veliko razvojno in gospodarsko možnost.

"Moramo se zavedati, da ko so tako velik koncern umika iz države, ima za to vzrok, ki se bo po svetu hitro razširil. Če si lahko privoščimo tako blamažo, je to druga zadeva," je za Radio Slovenija dejal Alojz Križman. Iskanje skupnih rešitev za začetek projekta Magna je na pomurskem sejmu pozdravil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Za zdaj sicer še ni jasno, kako se bo glede morebitne pritožbe odločila organizacija Alpe Adria Green, ki je ena od 12 stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Upravni odbor se bo na to temo sestal predvidoma v sredo ali četrtek.

Železniška povezava do nove tovarne

V postopek izdelave in usklajevanja idejnih zasnov za izvedbo železniške povezave do mariborskega letališča z možnostjo odcepa industrijskega tira na načrtovano industrijsko območje Magne v občini Hoče-Slivnica, ki so ga začeli januarja, je bila kot potencialni investitor vključena tudi Magna, so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Načrt direkcije za infrastrukturo vključuje odcepitev železniškega tira z obstoječe proge Zidani Most-Šentilj na odseku med postajama Rače in Hoče, okoli 30 metrov od viadukta prek štajerske avtoceste.

Novi tir bo po njihovem omogočal povezavo do Letališča Edvarda Rusjana in hkrati navezal bodočo industrijsko cono na obstoječo progo Zidani Most-Šentilj. Gradnjo načrtujejo v dveh fazah, prva pa bo del javne železniške infrastrukture, po kateri bo omogočeno neodvisno nadaljevanje gradnje tirne povezave do letališča in industrijskega območja Magne. Na ministrstvu vrednost prve faze železniške povezave ocenjujejo na 4,3 milijona evrov.

Na ta način bo možen prevoz tovora po železnici, kar naj bi pripomoglo k zmanjšanju škodljivih izpustov iz prometa, to pa je tudi razlog, da je Umanotera že sporočila, da se ne bo pritožila na izdajo okoljevarstvenega soglasja.

G. C.