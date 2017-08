ITR se ne bo pritožil. Magna obljublja selitev transporta na železnico

30. avgust 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tudi Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) se na izdajo okoljevarstvenega soglasja Magni ne bo pritožil. Kot pojasnjuje, se je Magna zavezala, da bo transport prenesla na železnico, kar bo, kot pravi ITR, bistveno zmanjšalo onesnaženje zraka.

Vendar pa ITR v sporočilu za javnost poudarja, "da naj bi bila naložba Magne Steyr umeščena na kakovostna kmetijska zemljišča in da je vlada s posebnim zakonom, sprejetem po hitrem postopku, preprečila vsako vprašanje in razpravo glede tega, je bila za ITR tudi glavni razlog za vstop v postopek".

Čeprav se na okoljevarstveno soglasje ne bodo pritožili, pa pravijo, da so "zgroženi nad lahkomiselnostjo in aroganco vladnih predstavnikov, ki so investitorju dajali obljube, ki jih je mogoče izpolniti le ob neupoštevanju zakonitih postopkov za odobritev začetka gradnje".

Hkrati so v ITR-ju opozorili, da predlagana rešitev glede kmetijskih zemljišč in gozda ne more ustrezno nadomestiti izgube kmetijskih zemljišč, zato to nikakor ne sme postati vzorec za naprej. Pričakujejo, da bo vlada v prihodnje delovala strokovno in transparentno ter omogočila argumentirano javno razpravo v okviru zakonsko predpisanih postopkov. Prav tako pričakujejo, da od vlade, zlasti pa ministrstva za gospodarstvo, ne bodo več poslušali neresničnih in škodljivih dilem v smislu "delovna mesta ali varovanje okolja", saj po njihovem potrebujemo oboje.

Neodgovoren pritisk na nevladne organizacije

Po njihovem mnenju je prav tako neodgovoren "populističen pritisk na organizacije, ki smo si 'drznile' izpolniti svojo državljansko dolžnost, da postavimo pomembna vprašanja glede varovanja zdravja ljudi in okolja, ter se oglasiti ob očitnih nepravilnostih".

E-forum vztraja pri pritožbi

Medtem Gorazd Marinček iz slovenskega E-foruma po poročanju Dnevnika vztraja, da se bo organizacija pritožila na okoljevarstveno soglasje. Zaradi domnevnih groženj pa je Marinček zaprosil tudi za policijsko varstvo.

