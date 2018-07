AIK banka v nadzorni svet Gorenjske banke pripeljala tri nove nadzornike

Dividende bodo znašale 1,85 evra na delnico

20. julij 2018 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Gorenjska banka je dobila tri nove nadzornike, ki jih je predlagala tretjinska lastnica, AIK banka. Skupščina banke je podprla tudi predlog AIK banke glede uporabe bilančnega dobička za lani v vrednosti 7,62 milijona evrov, po katerem bodo za izplačilo dividend namenili dobrih 658.000 evrov oz. 1,85 evra na delnico.

Uprava in nadzorni svet Gorenjske banke sta sicer predlagala izplačilo občutno višjih dividend. Po njunem predlogu bi zanje namenili 3,25 milijona evrov oz. 9,14 evra na delnico, preostanek bilančnega dobička za lani pa bi ostal zadržan in bi ga namenili za druge obremenitve. Ob tem, ko je bila izglasovana nižja dividenda, bo za druge obremenitve namenjeno 6,96 milijona evrov.

Skupščina je potrdila tudi statutarne spremembe in v nadzorni svet banke imenovala tri nove člane – Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergarja. Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani. Novim trem nadzornikom bo petletni mandat začel teči z 29. avgustom. V nadzornem svetu Gorenjske banke so sicer še Aleš Aberšek, Jelena Galić in Matej Podlipnik.

AIK banka zahtevala sklic skupščine

AIK banka, ki je v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića in ima v lasti 32,47-odstotni delež Gorenjske banke, je z imenovanjem novih nadzornikov že pred dejanskim prevzemom prevzela nadzor nad banko. Prav AIK banka je tudi zahtevala sklic skupščine in imenovanje novih nadzornikov, in to še pred zanjo ugodnim razpletom glede prevzema. AIK banka si je dalj časa prizadevala kupiti 37,6-odstotni delež Save v Gorenjski banki. Savi je po tem, ko je končala v prisilni poravnavi, septembra 2015 prodajo omenjenega deleža naložila Banka Slovenije, ki je Savi odvzela tudi glasovalne in upravljavske pravice v banki.

Poslovni rezultati so uspešni

Lastniki Gorenjske banke so se sicer danes seznanili tudi z lanskim poslovanjem, upravi in nadzornemu svetu pa podelili razrešnico. Banka je v letu 2017 ustvarila 15,6 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja. Oblikovala je za 5,5 milijona evrov oslabitev in rezervacij, poslovno leto pa sklenila s 6,5 milijona evrov čistega dobička.

Večji je bil tudi obseg poslovanja, merjen z bilančno vsoto, in sicer za 23,8 odstotka. K temu sta prispevala skoraj 21-odstotno povečanje vlog in rast kreditnega portfelja. "Na obeh področjih, kreditnem in depozitnem, je Gorenjska banka dosegala nadpovprečne stopnje rasti, kar se je odrazilo tudi v močnejšem tržnem položaju," so zapisali v Gorenjski banki.

Tudi v prvem letošnjem polletju je banka pri doseganju ciljnih stopenj rasti in načrtovanih ključnih kazalnikov poslovanja uspešna. Polletni čisti dobiček znaša 11,4 milijona evrov. Kapitalska ustreznost in likvidnostni položaj banke ostajata na visokih ravneh, zagotavljajo.

L. L.