Airbus dobil eno največjih naročil v zgodovini letalstva: 430 letal za 42 milijard evrov

Airbus sklenil težjo pogodbo od konkurenta Boeinga

15. november 2017 ob 13:59,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 14:17

Dubaj - MMC RTV SLO, STA

Evropski letalski velikan Airbus je na letalskem sejmu v Dubaju sklenil pogodbo o prodaji 430 letal letalski investicijski družbi IndiGo Partners. Gre za enega največjih naročil v zgodovini potniškega letalstva.

Družba Indigo, specializirana za oddajo nizkocenovnih letal letalskim prevoznikom, je solastnik družb: madžarskega Wizz Air, ameriškega Frontier, mehiškega Volaris in čilskega JetSmart. Indigo bo kupil 430 letal tipa A320, katerih kataloška cena je postavljena pri 42 milijardah evrov.

Pred tem se je Airbus o prodaji letal tipa A380 pogovarjal tudi z velikanom Emirates, ki je zadnji trenutek odstopil od pogodbo, zato je že kazalo, da se bo dubajski sejem za Airbus končal klavrno, poroča BBC.

"Pozdravljam novo pogodbo, ki je znak zaupanja večjih letalskih družb, ki sodelujejo v poslu," je dejal vodja Airbusove divizije potniških letal Fabrice Bregier. Pogodba je skoraj podvojila letošnja naročila letal Airbus do novembra, do konca oktobra so namreč sklenili naročila za 290 letal. Trenutno ima evropski letalski velikan naročila za izdelavo 7.000 letal, s čimer ima dovolj dela za naslednjih devet let.

Končna cena bo morda nižja

Končna cena posla še ni razkrita, saj so pri takih poslih popusti na velika naročila pogosti. Leta 2015 je indijski prevoznik IndiGo naročil 250 letal v skupni vrednosti slabih 23 milijard evrov, kar je bil dozdajšnji Airbusov rekord.

Airbus prehitel Boeing

Prestižna pogodba je tudi osebni uspeh za direktorja Johna Leahyja, ki ob koncu leta odhaja v pokoj, saj je Airbus z naročilnico prehitel neposrednega konkurenta med proizvajalci letal, Boeinga, ki je z Emiratesom sklenil pogodbo za letala tipa 787 Dreamliner v višini 34 milijard dolarjev.

J. R.