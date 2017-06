Amazon kupuje Whole Foods za 12,25 milijarde evrov

Nakup bodo izvedli v drugi polovici leta

16. junij 2017 ob 21:52

Seattle, Austin - MMC RTV SLO/Reuters

Supermarketi Whole Foods bodo omogočili prodajo na fizičnih lokacijah Amazonu, medtem ko bo ta povečal tržno vrednost in vlogo Whole Foodsa v živilski industriji.

Amazon bo odkupil delnice prehrambnega koncerna Whole Foods po ceni 38 evrov (42 dolarjev) za delnico, celotna transakcija naj bi bila vredna okoli 12,25 milijarde evrov (13,7 milijarde dolarjev).

Spletna trgovina si bo s to potezo pridobila mrežo fizičnih trgovin, v katerih bodo premožnim strankam prodajali svežo hrano, ki jih ponuja Whole Foods, ter druge dobrine, ki jih dobavlja Amazon.

Whole Foods Market je podjetje, ki se ukvarja s prodajo naravno pridelane organske hrane in obratuje v 456 poslovalnicah, vendar le s težavo nadzira cene in mu ne uspe uvajati sodobne tehnologije.

Dogovor šokiral trg

Dogovor je prišel kot veliko presenečenje in šokiral prehrambni trg. Delnice podjetja Kroger Co. so padle za enajst odstotkov, delnice Wal-marta pa za pet odstotkov, kar je takoj sprožilo strahove, da bi Amazonov nakup lahko močno znižal cene izdelkov in posledično razširil Whole Foodsovo ponudbo, s čimer bi slednji postal veliko večji ponudnik in akter na prehrambnem trgu.

Vrednost delnic Amazona je ob objavi namere o nakupu narasla za tri odstotke, torej na 887 evrov (993,4 dolarjev), kar skupni tržni vrednosti Amazona doda več kot 14 milijard dolarjev, kar ponujena kupnina za Whole Foods.

"Amazon lahko agresivno določa cene na trgu"

"Supermarketi bodo zdaj morali tekmovati ne le med sabo in netradicionalnimi prehrambenimi ponudniki kot je Wal-Mart, temveč tudi z Amazonom, ki ima finančne kapacitete, da lahko agresivno določa cene na trgu," opozarja podpredsednik finančne hiše Moody's Investors Service Mickey Chadha.

Amazon se je s Whole Foods v četrtek dogovoril, da bo vse delnice plačal v gotovini po 38 evrov na kos, kar je v četrtek bilo 27 odstotkov več od tržnih vrednosti delnic, ki pa so danes že dosegle omenjeno vrednost.

Poznavalec Amazonove strategije je ob napovedi dogovora o prevzemu dejal, da po mnenju Amazona stranke želijo kombinacijo možnosti tako spletnega kot fizičnega nakupa.

Amazon je že dalj časa iskal primerno trgovsko podjetje, ki bi mu v svojih skladiščih omogočilo vzpostavitev poslovalnice za prevzem artiklov po spletnem naročanju ter dostavo na dom.

Prototipna trgovina na sedežu Amazona v Seattlu, kjer senzorji in kamere zaznajo, kaj je kupec vzel s police in preko tega za nakup instantno obremenijo kupčev Amazonov račun, je zaradi tehnoloških težav sicer imel zamudo ob odprtju.

Medtem ko nekateri analitiki svarijo, da bo Amazon z nakupom Whole Foods slednjemu prinesel ogromno tržno moč, drugi poudarjajo, da je Amazonov delež na prehrambenem trgu veliko manjši kot na ostalih področjih ter da veliko povpraševanje po organskih produktih pridelovalcem daje veliko pogajalsko moč.

Dejanski nakup v drugi polovici leta

Dogovor naj bi podjetji dokončno sklenili v drugi polovici leta 2017, do takrat pa bodo trgovine obratovale pod znamko Whole Foods, podjetje pa bo vodil dosedanji direktor John Mackey. Sedež podjetja bo ostal v teksaškem mestu Austin.

Amazon je iz prodajalne knjig postal eden izmed najbolj raznovrstnih spletnih ponudnikov. Tako Amazon kot Whole Foods privlačita predvsem mlajše in finančno preskrbljene stranke.

Korporaciji Goldman Sachs in Bank of America sta Amazonu svetovala pri nakupu in priskrbeli premostitveni kredit, medtem ko je Whole Foodsu svetovalo podjetje Evercore Partners.

J. R.