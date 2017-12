Arex, največje slovensko orožarsko podjetje, prodali Čehom

Kupec je zasebni sklad RSBC

13. december 2017 ob 11:24

Šentjernej - MMC RTV SLO, STA

Šentjernejsko orožarsko podjetje Arex s približno 120 zaposlenimi je na začetku tedna prešlo v last češkega zasebnega sklada RSBC oz. v ta namen ustanovljene družbe RSBC Defence.

Za zaposlene v Arexu kakšnih posebnih sprememb ne pričakujejo, zamenjal se je le lastnik, je njegov donedavni lastnik Ivan Kralj povedal za STA.

O prodaji Arexa Čehom na svoji spletni strani poroča tudi Siol. Tam so zapisali, da se je Kralj za prodajo odločil v obdobju, ko ta družba dosega izjemne rezultate.

Arex je namreč lani prodajo okrepil za več kot tretjino, na dobrih 16 milijonov evrov, kar je največ po predkriznem letu 2007. Njegov lanski "rekordni" čisti dobiček pa je znašal nekaj več kot dva milijona evrov.

Kot menijo pri Siolu, je Arexu pri njegovem uspehu pomagala tudi država, saj naj bi od ministrstev za obrambo in notranje zadeve lani prejel več kot dva milijona evrov, od januarja do novembra letos pa približno 3,5 milijona evrov.

V Arexu so namreč leta 2014 začeli serijsko proizvodnjo pištol rex zero 1. Z ministrstvom za obrambo pa so novembra lani podpisali dogovor o preizkušanju novih pištol kalibra 9 milimetrov in avtomatskih pušk kalibra 7,62 milimetrov po metodologiji Nata.

Sicer pa so Arexovi posli z državo najbolj cveteli v obdobju prve vlade Janeza Janše. Po Siolovih podatkih naj bi Arex med letoma od 2005 in 2008 z ministrstvom za obrambo opravil za 48 milijonov evrov poslov.

Arex je pred desetletjema nastal iz družbe Iskra Pons, orodjarskega dela Iskre. Iz civilnega programa se je sčasoma preusmeril v vojaško industrijo.

Družba večino izdelkov izvozi. S prodajnim programom strelivo ustvari več kot dve petini prihodkov, s prodajnim programom orožje pa dobrih 15 odstotkov. Več kot milijon evrov prodaje ustvari s kupci, ki imajo sedeže v Švici, ZDA, na Hrvaškem, v Belgiji in Sloveniji.

Kot še poroča Siol, sta izvršna direktorja češkega podjetja RSBC Defence Petr Novak in Roman Cenek, člana investicijske ekipe češke skupine RSBC. Ta je osredotočena predvsem v nepremičninske posle, proizvodnjo, obnovljive vire energije, kmetijstvo in do okolju prijazne dejavnosti. Njena strategija je konservativno naravnana in usmerjena v dolgoročna vlaganja. Po zadnjih podatkih upravlja za sto milijonov evrov premoženja. Pisarne ima v Londonu, Pragi, New Delhiju in Hongkongu ter od nedavnega tudi v Ljubljani.