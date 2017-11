Batagelj: Parkiriščna skupščina me ne bo ustavila

Dve skupščini Certe Holdinga

2. november 2017 ob 10:12,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 16:25

Cerkno - MMC RTV SLO, STA

Skupščina Certe Holdinga, na kateri so imenovali nove nadzornike, je veljavna, čeprav je bil zapisnik "parkiriščne" skupščine vložen prej, meni največji lastnik Certe Holdinga Marjan Batagelj.



Batagelj, novi predsednik nadzornega sveta Certe Holdinga in siceršnji predsednik upravnega odbora Postojnske jame, je na tokratni novinarski konferenci v uvodu predstavil podrobnosti sklica obeh skupščin in razlogov, zakaj t. i. parkiriščna skupščina ni bila veljavna.

V ponedeljek sta namreč potekali dve skupščini Certe Holdinga. Na eni, na kateri je bil prisoten tudi sklicatelj Jožef Močnik, so za nadzornika med drugim izbrali največjega lastnika holdinga Batagelja. Druga, na kateri so člani Ozaveščene Cerkljanske zastopali 21 odstotkov kapitala, pa je potekala kar na parkirišču. Neuradno naj bi na njej za direktorja holdinga izbrali Sergeja Racmana. Kot je poudaril Batagelj, bi se akterji "parkiriščne" skupščine lahko normalno udeležili uradne skupščine, namesto tega pa so "izigrali delničarje, ki so jim dali svoja pooblastila". Razlog za neudeležbo Batagelj vidi v tem, da je nasprotna stran ugotovila, da pri glasovanju ne bo imela večine. Za prvega moža Postojnske jame je pomembno tudi, da so od 23,64 odstotka glasov malih delničarjev zbrali več pooblastil kot druga stran. Poleg 226 delničarjev, ki jim je dalo pooblastilo, je tu še več kot 600 akceptantov, ki so jim prodali svoje delnice. "Tisoč ljudi je podprlo ta razvojni koncept," je ugotavljal Batagelj. Na vložišče je sicer kot prvi prispel zapisnik "parkiriščne" seje, a bodo novi nadzorniki ravnali kot veljavno imenovani člani nadzornega sveta, ki so veljavno potrdili člana uprave, je napovedal nadzornik Žarko Tatalovič. Ob tem je sicer pojasnil, da bi notarka, ki je potrdila zapisnik "parkiriščne" skupščine, glede na okoliščine lahko zavrnila podpis in bi se lahko zdaj soočila z disciplinskim postopkom ali čim hujšim. Sicer pa lahko po njegovih besedah vsak delničar vloži tožbo za ugotovitev ničnosti skupščinskih sklepov, kar se sicer še ni zgodilo. Batagelj pa v ozadju zadnjega dogajanja vidi boj za oblast in politični vpliv na Cerkljanskem ter bojazen peščice, da se bo začelo gledati, kam je šlo za skupno 17 milijonov evrov izgub. Sicer pa je prvi mož Postojnske jame spomnil, da se je spustil v prevzem Certe Holdinga, ker želi nekaj narediti, ustvariti delovna mesta in razviti speči potencial tega okolja: "Tako sem jaz razumel cerkljansko zgodbo, tako jo bom tudi delal, in na tej poti me pet ljudi ne bo ustavljalo." Batagelj bo sicer, kot je napovedal, vse "ozaveščene" Cerkljane pozval na sestanek, da mu povedo, kaj jih moti v njegovem razvojnem programu. Predstavnik Civilne iniciative za uspešnejši razvoj Cerkljanske Miran Ciglič Batageljevih besed ni želel komentirati, je pa za STA povedal, da se bodo člani iniciative sešli zvečer.

Kaj se je dogajalo na parkirišču

Na "parkiriščni" skupščini je bilo prisotnih osem pooblaščencev, in sicer Sebastijan Kerčmar, Petra Jermol, Miran Ciglič, Marta Deisinger, Vasilij Sedej, Janko Primožič, Luka Fabiani in Mojca Mavrič. Kot so navedli, so na skupščini zastopali 203 delničarje oziroma 20,98 kapitala holdinga.

Skupščini je predsedoval odvetnik Vladimir Bilić, za člane nadzornega sveta so imenovali Jožefa Močnika, Petro Jermol in Mirana Cigliča. Neuradno so se ti zbrali še isti dan in za direktorja holdinga izbrali Sergeja Racmana, lastnika podjetje Alea Iacta, ki je konec oktobra odkupilo 0,66 odstotka delnic holdinga.

G. C., Al. Ma.