Blagajna države je januar sklenila z 21-milijonskim minusom

Lani je primanjkljaj znašal 687 milijonov evrov

16. februar 2017 ob 13:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni proračun je januarja zabeležil nekaj manj kot 21,4 milijona evrov primanjkljaja. Načrti za celo leto predvidevajo 681 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja.



Proračunski prihodki so januarja znašali 789,3 milijona evrov, kar je 18 milijonov evrov manj kot decembra in 38,2 milijona evrov več kot januarja lani. Precej so se povečali davčni prihodki, in sicer na 702,2 milijona evrov (decembra lani so znašali 632,6 milijona evrov, januarja 2016 pa 620,5 milijona evrov). Več je bilo namreč pobranih domačih davkov na blago in storitve. Ti so znašali 529,7 milijona evrov, kar je 103 milijone več kot decembra in 70,6 milijona evrov več kot januarja lani.

Nekoliko, za 8,7 milijona evrov, so se januarja povečali prihodki od DDV-ja, in sicer na 339,6 milijona evrov. Več je bilo tudi vplačil trošarin, za 57,8 milijona evrov, kar je posledica tedanje ureditve po zakonu o trošarinah, v skladu s katerim se je del trošarin vplačeval v naslednjem koledarskem mesecu, so pojasnili na ministrstvu za finance.

Evropskega denarja je bilo zgolj 10,1 milijona evrov, medtem ko je januarja lani realizacija s tega naslova znašala 89,9 milijona evrov.



Manj zapravljali kot decembra in veliko več kot januarja 2016

Proračunski odhodki so januarja letos dosegli 810,7 milijona evrov, s čimer so bili za 79,2 milijona evrov nižji kot decembra in za 60 milijonov evrov višji kor pred letom dni.

Pri tem je bilo 293,8 milijona evrov tekočih odhodkov, od tega 148,7 milijona evrov za obresti. Tekoči transferji so dosegli 456,3 milijona evrov. Decembra lani je bilo tekočih odhodkov za 266,8 milijona evrov (za obresti 3,6 milijona evrov), januarja lani za 288,3 milijona evrov (za obresti 142,7 milijona evrov).

Več pa je bilo izdatkov za tekoče vzdrževanje v okviru izdatkov za blago in storitve ter izdatkov za naložbe in investicijske transfere občinam.

V celotnem letu 2017 naj bi sicer primanjkljaj znašal 681 milijonov evrov oz. 1,6 odstotka BDP-ja, lani pa je po predhodni oceni primanjkljaj znašal 686,9 milijona evrov.

A. Č.