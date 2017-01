Proračunski primanjkljaj lani nižji od načrtovanega

Letos bodo sicer odhodki višji

17. januar 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Lanski primanjkljaj v državnem proračunu je bil po predhodnih podatkih finančnega ministrstva 686,9 milijona evrov, kar je manj od načrtovanih 839,3 milijona evrov.

Samo decembra je sicer proračun ustvaril 83,4 milijona evrov primanjkljaja, kar je za okoli 14 milijonov evrov več kot novembra in bistveno manj kot decembra lani, ko je dosegel 395,9 milijona evrov.

V celotnem 2016 so na podlagi predhodnih podatkov ministrstva za finance prihodki državnega proračuna skupaj dosegli 8,31 milijarde evrov, kar je za 206,7 milijona evrov oziroma 2,4 odstotka manj kot v 2015.

Težave s črpanjem evropskega denarja

Kot so pojasnili na ministrstvu, so prihodki dosegli 95,6 odstotka predvidene vsote v sprejetem proračunu. Razliko na ministrstvu, tako kot že večino leta, pripisujejo predvsem nižji realizaciji prejetih sredstev iz proračuna EU-ja ob prehodu iz črpanja sredstev v prejšnjem in sedanjem večletnem finančnem obdobju unije. Ker je vlada šele proti koncu leta akreditirala sistem izvajanja evropske kohezijske politike, vračil iz bruseljske blagajne za odobrene projekte iz obdobja 2014-2020 ni bilo.

Davčni prihodki so v 2016 medtem dosegli 7,21 milijarde evrov in so bili glede na 2015 višji za 2,7 odstotka oziroma nekaj nad 189 milijonov evrov.

Devet milijard evrov izdatkov

Realizirani proračunski odhodki so lani na podlagi predhodnih podatkov medtem dosegli malenkost več kot devet milijard evrov, kar predstavlja 85-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun. Glavni razkorak gre po navedbah ministrstva pripisati manjšim odhodkom za investicijske odhodke in transferje, povezane z evropskimi sredstvi. To je prav tako povezano s prehodom z izvajanja finančne perspektive 2007-2013 na izvajanje perspektive 2014-2020.

Preseganja pri izdatkih za zaposlene

Največja preseganja na ministrstvu medtem beležijo na področju plač in drugih izdatkov zaposlenim. Ti stroški so višji predvsem zaradi višjega izplačila regresa v juniju ter stroškov dela, povezanih z migracijami v prvih mesecih leta.

Al. Ma.