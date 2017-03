Bo kdo dal 20,9 milijona evrov za trgovski del Stožic?

Za dokončanje del bi bilo potrebnih še okoli 30 milijonov

27. marec 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stečajna upraviteljica družbe Grepa bo 8. maja na dražbi prodajala nedokončani trgovski center v Športnem parku Stožice. Izklicna cena je postavljena pri 20,9 milijona evrov.

Nepremičnine so večinoma v tretji gradbeni fazi, prodajajo pa se kot celota. Interesenti bodo morali za sodelovanje na dražbi vplačati 1,045 milijona evrov varščine, cena se bo zviševala po korakih po 20.000 evrov ali večkratniku tega zneska, je upraviteljica Lucija Klampfer zapisala v vabilu.

Z nedokončanim trgovskim delom športnega parka so zavarovane terjatve, ki jih je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) maja lani kupila družba Rastoder. Ta je v stečaju Grepa prijavila za 28,5 milijona evrov terjatev, ki jih ima v celoti zavarovane z ločitveno pravico na več zemljiščih v Stožicah.

Nepremičnine so sicer edino vredno premoženje v stečaju Grepa, ki je za seboj pustil 445 milijonov evrov dolgov; samo DUTB-ju dolguje 114,6 milijona evrov.

Prevelikopotezni načrt

Spomnimo, Grep sta ustanovila Gradis in Energoplan za namene javno-zasebnega partnerstva gradnje športno-trgovskega kompleksa Stožic z ljubljansko občino. Zgrajen je bil le športni del, gradnja trgovskega se je zaradi pomanjkanja denarja ustavila, Grep pa je šel v stečaj. Sodeč po Grepovem načrtu prestrukturiranja iz leta 2014, bi bilo za dokončanje trgovskega dela Stožic potrebnih še dodatnih 30 milijonov evrov. Terjatve do Grepa so najprej romale na DUTB, ta je lani poslovnežu Izetu Rastoderju prodal za 84 milijonov evrov terjatev do Grepa. Po kakšni ceni, ni znano.

Rastoder je sicer že predtem od Gorenjske banke, SID banke in nekaterih drugih komercialnih bank odkupil okoli 30 odstotkov vseh terjatev do Grepa.

Stečajna upraviteljica je januarja predlagala tudi razdrtje pogodbe z ljubljansko občino in sodišče je z njenim predlogom soglašalo, saj podjetje ni zmožno dokončati projekta.

A. Č.