"Boj za teran je za nas ključen. Gre tudi za boj o položaju Slovenije v EU-ju"

Dejan Židan bo branil zaščito terana v Bruslju

12. januar 2017 ob 08:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Minister za kmetijstvo Dejan Židan se bo v Bruslju na svojo zahtevo sešel z evropskim komisarjem za kmetijstvo Philom Hoganom. Tema sestanka bo zaščita terana in omejena izjema za Hrvaško.

"Boj za teran je za nas ključen. Gre tudi za boj o položaju Slovenije v EU-ju," je za STA poudaril minister za kmetijstvo Dejan Židan pred popoldanskim bruseljskim sestankom, ki bo morda razkril, ali res namerava Evropska komisija začeti postopek za odobritev trajne izjeme za Hrvaško pri uporabi imena teran z delegiranim aktom in kako je do tega prišlo.

Slovenija temu odločno nasprotuje in ne izključuje tožbe proti Evropski komisiji, ker bi to pomenilo, da najpomembnejše evropske institucije ne upoštevajo lastnega pravnega sistema

"Teran ni področje, kjer je Slovenija pripravljena barantati, ampak v celoti pričakujemo, da EU deluje znotraj svojega pravnega reda, kaznuje tiste, ki ga kršijo, in nagradi tiste, ki ga spoštujemo," je pred odhodom za Radio Slovenija povedal minister Židan.

Slovenija je vino teran v EU zaščitila z označbo porekla, kar pomeni, da se na evropskem trgu ne sme pojavljati nobeno drugo vino pod tem imenom. Hrvaški proizvajalci tega ne spoštujejo in pričakujejo, da jim bo Evropska komisija že v nekaj tednih odobrila uporabo imena teran, čeprav v pristopnih pogajanjih za to niso zaprosili.

"Če bi prišlo do izpodbijanja zaščite, potem izgubimo vse, postopoma bi se zmanjševali vinogradi in Kras bi se začel zaraščati in Kras ne bi bil več zanimiv ne za turiste in niti za preživljanje s kmetijstvom," je povedal Marjan Colja, član Civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran in direktor kleti Vina Kras.

Židan je decembra poudaril, da bo Slovenija v primeru sprožitve postopka za odobritev izjeme Hrvaški uporabila vsa pravna sredstva za zaščito slovenskih pridelovalcev terana, pri čemer ni izključil možnosti tožbe proti Evropski komisiji.

G. C.