Applove delnice Dow Jones pripeljale za las pod 20 tisoč točk

V ZDA decembra 4,7-odstotna brezposelnost

8. januar 2017 ob 08:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Bik na Wall Streetu še naprej rohni: Dow Jones je postavil novo rekordno vrednost, v petek se je na manj kot pol točke približal meji 20 tisoč točk.

Že nekaj tednov je za Dow Jones meja 20 tisoč nedosegljiva, v petek pa je res zmanjkalo minimalno, čeprav je ameriško gospodarstvo decembra ustvarilo manj delovnih mest od pričakovanj. Najbolj so se podražile tehnološke delnice, Applove za več kot odstotek, potem ko so kanadski varuhi konkurence sporočili, da ni pravih dokazov, da je Apple izkoriščal monopolni položaj, s čimer končuje dveletno preiskavo. Tehnološki indeks Nasdaq se je v prvem tednu leta 2017 povzpel za 2,6 odstotka. Po nekaj dneh premora se je v petek nadaljevala rast donosnosti ameriških obveznic, tako da je zahtevana donosnost na desetletne obveznice zdaj 2,42-odstotna.

Decembra v ZDA rahlo višja brezposelnost

V ZDA je bila decembra 4,7-odstotna brezposelnost, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za delo. To je 0,1 odstotne točke nad novembrsko stopnjo, ki je bila najnižja v zadnjih devetih letih. Zaposlovalci so dodali neto 156 tisoč delovnih mest, kar je manj od napovedi. Je bilo pa zato oktobra in novembra v največjem gospodarstvu sveta ustvarjenih 19 tisoč služb od prvih podatkov. V vsem lanskem letu je ameriško gospodarstvo dodalo 2,16 milijona delovnih mest. Podatki še kažejo, da so ameriški proizvajalci nafte in zemeljskega plina novembra prvič po več kot dveh letih spet ustvarili več delovnih mest, kot so jih ukinili.

Zlato se je odbilo od skoraj enoletnega dna

Zaradi strmega padca nafte so v ZDA zaprli številne naftne vrtine: oktobra 2014 je bilo delujočih vrtin še 1.609, maja lani pa je številka pri 316 vrtinah dosegla šestletno dno. Trenutno je delujočih 529 vrtin, največ po decembru 2015. Cene nafte brent so prvi trgovalni dan leta 2017 pri dobrih 58 dolarjih za 159-litrski sod dosegle enoinpolletni vrh, ob koncu tedna pa so bile približno cent nižje. Največja izvoznica nafte Savdska Arabija naj bi proizvodnjo zniževala v skladu z dogovorom OPEC-a, seveda pa bo treba še videti, ali preostali proizvajalci morda niso dogovora sklenili s figo v žepu. Cena zlata se je povzpela nad 1.180 dolarjev in se je od 10-mesečnega dna, doseženega sredi decembra, odlepila za pet odstotkov. Zlato bi lahko bila zanimiva naložba, če bo svetu grozila inflacija.

Stagflacija onemogoča borzne dobičke

Decembra je bila v območju evra inflacija (predvsem zaradi višjih cen energentov) na letni ravni prvič po več kot dveh letih višja od enega odstotka (v Nemčiji pa je bila celo 1,7-odstotna). To je sicer še daleč od ciljne vrednosti Evropske centralne banke (dva odstotka), a vseeno dovolj, da mediji že pišejo o ponovni oživitvi inflacije, predvsem iz Nemčije pa so spet glasni pozivi, naj ECB ukine program odkupovanja obveznic. Zgodovina kaže, da v okolju višje inflacije tudi delnice realno izgubljajo vrednost, vse pa je odvisno od gospodarske rasti, menijo pri banki Credit Suisse. V študiji so ugotovili, da delnice v drugi polovici 70. let, ko je bila značilna stagflacija (inflacija in ničelna gospodarska rast) niso ponujale donosov, drugače pa je bilo ob koncu 80. let, ko je inflacijo spremljala tudi gospodarska rast.

Telekomove delnice dražje za osem odstotkov

Na Ljubljanski borzi so v prvih dneh leta presenetile Telekomove delnice, ki so se letos podražile že za osem odstotkov, na 76,90 evra. Telekom letos pričakuje dobiček 41,3 milijona evrov, kar je dobrih 21 odstotkov več od načrtov za lani. Rast nadaljujejo delnice Cinkarne, katerih tečaj se je lani več kot podvojil. Od torka do petka so se delnice podražile še za 4,81 odstotka, na 169,80 evra. Po pisanju medijev je zanimanje za morebitni prevzem Cinkarne precejšnje, družba pa naj bi imela dovolj sredstev za morebitno sanacijo okolja. Tečaj navzgor poganja tudi nadaljevanje rasti cen titanovega dioksida, ki je paradni proizvod družbe. Okoli pet odstotkov so pridobile tudi delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP se je v prvem letošnjem tednu zvišal za 1,58 odstotka.

