Bitcoin: kako v 7 letih iz 100 dolarjev narediti 75 milijonov

24. maj 2017 ob 06:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Spodbudni evropski gospodarski podatki so evro v primerjavi z dolarjem potisnili na nov letošnji vrh, medtem ko so se cene nafte zaradi načrtov ZDA, da odprodajo del zalog, obrnile navzdol.

Indeks nabavnih menedžerjev PMI, sestavljen iz proizvodne in storitvene komponente, je v evrskem območju maja ostal pri aprilski vrednosti 56,8, kar je največ v zadnjih šestih letih. Vsakršna vrednost nad 50 pomeni rast sektorja. Kaže, da bo v drugem četrtletju gospodarska rast v območju evra okrog 0,7-odstotna, kar je več od vseh prejšnjih napovedi. Za nov pospešek evru, ki je dosegel 1,127 dolarja, je poskrbela tudi objava nemškega konjunkturnega indeksa Ifo, ki je maja pri 114,6 točke dosegel najvišjo raven po letu 1991.



Dolarju ne pomagajo Fedovi ukrepi

"Krepitev evra v zadnjem obdobju nas je malo presenetila, ampak v ozadju je logična razlaga. Trumpove reforme namreč ne bodo tako hitre, kot je obljubljal ameriški predsednik. Mislim, da se bo evro še malo krepil in ni izključeno, da bo presegel vrednost 1,1432 dolarja, kjer je bil lani poleti. Fed bo resda junija dvignil obrestno mero in predvidoma do konca leta ukrepal še enkrat, a je to večinoma že vračunano v vrednost dolarja. V Evropi se je medtem po zmagi Macrona politična negotovost zmanjšala," je komentiral Tomislav Apollonio iz Abanke.

Bitcoin že nad 2.250 dolarji

Kriptovaluta bitcoin še naprej ruši vse pred seboj, njegova vrednost se je letos več kot podvojila in je ta teden presegla 2.250 dolarjev. V ponedeljek je minilo sedem let, odkar je programer Laszlo Hanyecz v restavraciji dve pici plačal z 10 tisoč bitcoini. Danes bi lahko za toliko bitcoinov kupil dobrino, vredno 22,5 milijona dolarjev. Povedano drugače: če bi 22. maja 2010 v bitcoin, ki je bil takrat vreden 0,003 centa, vložili sto dolarjev, bi imel danes okrog 75 milijonov dolarjev, s čimer bi bil na lanski menedžerjevi lestvici stotih najbogatejših Slovencev že med deseterico.

Teroristični napad ni imel vpliva na borze

Delniški trgi do tragedije v Manchestru niso "imeli sočutja". Zdi se, kot da je to že del vsakdana, ne pa dogodek, ki bi zamajal trge. Londonski indeks FTSE100 (7.485 točk) je le malenkost zdrsnil, frankfurtski DAX30 (12.659 točk) in newyorški Dow Jones (20.940) pa sta pridobila četrtino odstotka. Wall Street je pridobival četrti dan zapored in je po občutnem padcu prejšnjo sredo že v starem ritmu. Sveži makroekonomski ameriški podatki sicer niso bili spodbudni, proizvodna dejavnost je bila maja na najnižji ravni po lanskem septembru.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 23. maj:



SAVA RE +1,94 % 15,80 EUR PETROL +1,39 % 365,00 LUKA KOPER +1,75 % 29,00 TELEKOM +0,56 % 83,01 ZAV. TRIGLAV +0,31 % 27,00 SAVA RE -0,07 % 15,03 CINKARNA -0,26 % 195,00 KRKA -0,28 % 52,85



Tečaj Cinkarne po objavi lepega dobička proti 200

Na Ljubljanski borzi je v zadnjem obdobju mirno. Promet se je znižal, indeks SBITOP pa je že tri mesece ujet nekje med 770 in 800 točkami. Med redkimi delnicami, ki izstopajo po rasti, so delnice Cinkarne: "Tečaj se bliža 200 evrom, potem ko je četrtletni dobiček poskočil za več kot 600 odstotkov, okoljevarstveno poročilo pa je pokazalo, da bodo stroški dodatne sanacije okrog šest milijonov, kar je manj od napovedi. Poleg tega je proizvodnja za letos že razprodana," nam je povedal Apollonio.

MTF: Gorenjska banka po 279 evrov

Medtem še naprej potekajo tudi prevzemni procesi, še dodaja Tomislav Apollonio: "Kompas Shop za delnico Name ponuja 20 evrov, kar je skoraj dvakrat več, kot je konec lanskega leta znašala knjigovodska vrednost Namine delnice." Precej pod knjigovodsko vrednostjo pa se trguje z delnicami Gorenjske banke na trgovalnem sistemu MTF, ki je zaživel marca: "Z delnicami Gorenjske banke je bil zadnji posel sklenjen pri ceni 279 evrov, kar znaša polovico knjigovodske vrednosti."

Trump z odprodajo naftnih rezerv do proračunskih milijard

Cena nafte je v torek dopoldne zanihala navzdol (brent je zdrsnil na 53,18 dolarja), saj so se trgovci odzvali na načrte Bele hiše, da bo do leta 2027 odprodala polovico ameriških naftnih zalog. S Trumpovo idejo se mora strinjati še kongres. ZDA imajo trenutno skoraj 690 milijonov sodov (159 litrov) zalog, polovico pa želijo prodati od leta 2018 do 2027, s čimer bi za potrebe proračuna lahko dobili dobrih 16 milijard dolarjev. Sprostitev ameriških strateških rezerv bi seveda še povečala presežno ponudbo, ki se je je Opec v sodelovanju z Rusijo lotil z dogovorom o znižanju proizvodnje. V četrtek naj bi Opec na zasedanju dogovor podaljšal do marca 2018.

Tomaž Okorn