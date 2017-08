Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Na evropskih borzah so se delniški indeksi včeraj kar občutno znižali, medtem ko so v ZDA delnice po negativnem začetku dneva krenile navzgor. Foto: Reuters Osrednji delniški indeks Ljubljanske borze SBITOP, ki je v četrtek pri 828 točkah dosegel letošnji vrh, se je v torek tretji dan zapored znižal, tokrat za 0,6 odstotka. S 300 tisoč evri so bile najprometnejše Petrolove delnice (sklenjenih je bilo 25 poslov), ki so se pocenile za poldrugi odstotek, na 380 evrov. Foto: BoBo Sorodne novice Severnokorejska raketa: Trump sporoča Pjongjangu, da so "odprte vse možnosti" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borzni preplah z zelo kratkim rokom trajanja

Netflix: Kako v 15 letih postati milijonar

30. avgust 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je Severna Koreja izstrelila raketo, ki je preletela japonsko ozemlje, so se delniški trgi odzvali zaskrbljeno, a ne za dolgo, tako da se je dan v New Yorku iztekel pozitivno.

Napetosti med Washingtonom in Pjongjangom gotovo niso tisto, kar bi si želeli lastniki tveganih naložb, a večji preplah je za zdaj odveč. Evropski delniški trgi so sicer torkovo trgovanje začeli z več kot enoodstotno izgubo (vseevropski indeks STOXX 600 je s tem zdrsnil najnižje v zadnje pol leta), vendar je bil konec trgovanja že spodbudnejši, potem ko so se v New Yorku indeksi po začetnem padcu vrnili v pozitivno območje. Elitni Dow Jones je bil sprva za 134 točk v rdečem, dan pa je končal z rahlim plusom, pri 21.865 točkah. Očitno so se nekateri vlagatelji malce preveč panično odzvali na sveža geopolitična zaostrovanja, preudarni pa za zdaj ne vidijo večje grožnje za resnejši popravek navzdol.

Netflix: Kako v 15 letih postati milijonar

Applove delnice so v pričakovanju nove različice iPhona, ki naj bi na trg prišel septembra, dosegle nov rekord, saj so delnice lastnike menjale tudi pri 162 dolarjih. Samo letos so se podražile za 40 odstotkov in so tako krepko "premagale" širši trg - indeks S&P je od začetka leta pridobil "le" devet odstotkov. Podobna rast kot Applu je letos uspela tudi delnicam Netflixa, ameriški storitvi za pretočne videostoritve. Podjetje, ki je sprva ponujalo izposojo DVD-jev po pošti, letos praznuje 20-letnico, poslovni rezultati pa so še naprej bleščeči. Četrtletni prihodki so se povzpeli za 32 odstotkov, na 2,8 milijarde dolarjev. Samo v drugem četrtletju je imel Netflix dobrih pet milijonov novih strank. Kdor je pred 15 leti, ko je Netflix začel kotirati na borzi, v te delnice vložil 7.000 dolarjev, je danes milijonar.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 29. avgusta:



INTEREUROPA +4,75 % 1,918 EUR SAVA RE +0,46 % 16,30 KRKA +0,37 % 57,31 ZAV. TRIGLAV -0,22 % 27,20 CINKARNA -0,71 % 168,70 TELEKOM -1,17 % 83,02 PETROL -1,53 % 380,00 LUKA KOPER -2,89 % 31,30

.

Nova najvišja letošnja vrednost zlata

Evropska valuta je nadaljevala rast, prvič po januarju 2015 je treba za evro plačati več kot 1,20 dolarja. Zlato, tradicionalno zavarovanje proti svetovnim napetostim, je pri 1.326 dolarjih za unčo (31,1 grama) doseglo najvišjo vrednost po novembru, vendar je vsa rast do konca včerajšnjega trgovanja že izpuhtela in zlato je spet zdrsnilo na približno 1.310 dolarjev. Vseeno ne gre prezreti, da se za zlato zanima vedno več špekulativnega kapitala. Število neto dolgih pozicij, s katerimi večji vlagatelji stavijo na nadaljnjo rast te plemenite kovine, je prejšnji teden poraslo šesti teden zapored in je doseglo najvišjo raven po začetku oktobra 2016. Nafta se je pocenila, zahodnoteksaška lahka nafta je zdrsnila pod 46 dolarjev, diskont v primerjavi z brentom je bil s tem pri skoraj šestih dolarjih najvišji v več kot dveh letih.



Litecoin primernejše plačilno sredstvo kot bitcoin

Bitcoin je po nekaj dneh premora spet segel rekordno visok, tako da je bilo treba za to kriptovaluto plačati približno 4.650 dolarjev. Samo letos je njegova cena porasla za dobrih 350 odstotkov. A to je še malo v primerjavi z drugo največjo kriptovaluto ethereumom, kjer je rast več kot 4.000-odstotna. Pozornost zbuja tudi litecoin, ki je pri 65 dolarjih dosegel nov zgodovinski vrh in je v primerjavi z začetkom leta (takrat je bila cena 4,33 dolarja) višji za 1.400 odstotkov. Litecoin je peta največja kriptovaluta, v obtoku je trenutno 52,7 milijona kovancev (bitcoin: 16,5 milijona), njena prednost pa je predvsem v občutno večji hitrosti transakcij. Ustanovitelj litecoina Charlie Lee, nekdanji uslužbenec Googla, meni, da je litecoin veliko primernejši za plačilno sredstvo kot bitcoin, ki naj bi bil bolj hranilec vrednosti.



Tomaž Okorn