Po izkušnji z Novo KBM zadržana promocija prodaje NLB-ja

Delnice 76 slovenskih podjetij na trgovalnem sistemu MTF

8. marec 2017 ob 08:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bi v prvi javni prodaji kupili delnice NLB-ja? Sto tisoč delničarjev, ki se je opeklo pri Novi KBM, bo najbrž reklo: "Nikoli več!"

Letos bo minilo deset let, ko je Nova KBM začela kotirati na Ljubljanski borzi. V javni prodaji je bilo treba za delnico plačati 27 evrov (vplačanih je bilo kar za 2,3 milijarde evrov kapitala), velika večina pa delnic ni prodala v prvih tednih kotacije, ko je šel tečaj še navzgor. Sledila je finančna kriza in bridek konec, tako da so bili delničarji ob celoten vložek. To je bil še dodaten udarec za Ljubljansko borzo, ki se po letih životarjenja šele v zadnjem času počasi prebuja, a je promet še vedno nekajkrat nižji kot v zlatih časih.

Morda bi lahko iztržili več kot milijardo evrov

Delnicam v prvi kotaciji se utegne kmalu, če seveda država s prodajo državnega deleža misli resno, pridružiti tudi NLB. Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec pozdravlja namero države, ki bo po napovedih ponudila delnice NLB-ja v prvi javni prodaji. V naslednjih dneh bodo predstavniki SDH-ja in NLB-ja banko predstavljali večjim vlagateljem v svetovnih finančnih središčih, že naslednji mesec pa naj bi bila znana cena delnice. Če bi NLB prodali po knjigovodski vrednosti, kar je precej optimistična ocena, bi za največjo slovensko banko država lahko iztržila tudi več kot milijardo evrov.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 7. marec:



INTEREUROPA +2,50 % 1,848 EUR GORENJE +1,77 % 6,90 ZAV. TRIGLAV +1,44 % 26,68 KRKA +0,02 % 52,61 SAVA RE -0,03 % 16,795 LUKA KOPER -0,70 % 28,995 PETROL -1,00 % 347,50 TELEKOM -3,47 % 83,50



Iskali naj bi predvsem večje vlagatelje

"SDH ima resne namene, dvomim pa, da bodo Novo Ljubljansko banko tako goreče ponujali prebivalstvu kot Novo KBM. Mislim, da bodo iskali predvsem večje vlagatelje. Formalno bo sicer speljana tudi prodaja prebivalstvu, a danes si po nekaj negativnih izkušnjah - ne pozabimo niti podrejencev NLB-ja -, težko kdo privoščil velikopotezno oglaševanje. Vsi smo previdni, potrebujemo čas in veliko optimizma. Ljubljanska borza ga ima. Nimamo le načrtov, ampak stvari tudi realiziramo," je povedal Ipavec.

Za zdaj še brez posla na sistemu MTF

Ipavec - izjava je s ponedeljkove okrogle mize na sedežu Ljubljanske borze - je imel v mislih trgovalni sistem MTF (Multilateral Trading Facility), ki ga je Ljubljanska borza uvedla v ponedeljek, prek tega sistema pa bo mogoče trgovati z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzi. "Danes je na trg prišlo tri milijarde evrov, in to je pomemben dan za domači kapitalski trg." Tri milijarde predstavlja knjigovodska vrednost 76 slovenskih podjetij, ki kotirajo na sistemu MTF in s katerimi se je do zdaj trgovalo na OTC-trgu. Prvi dan ni bil sklenjen noben posel, prav tako ne včeraj.

Kapitalski trg dvigniti na višjo raven

Prednosti novega trgovanja so hitrejša in lažja izvedba naročil, boljše oblikovanje tržnih tečajev, lažji vstop in izstop iz naložb, učinkovitejše trgovanje in enostavnejše spremljanje trgovalnih podatkov, torej tudi večja preglednost. "Gre za tehnično kotacijo, ki pa je pomemben korak k razvoju kapitalskega trga," je poudaril Ipavec. Za uvedbo tega trga odločili, ker želijo vlagateljem povečati nabor naložbenih priložnosti in izboljšati preglednost trgovanja ter s tem kapitalski trg dvigniti na višjo raven.

