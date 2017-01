Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Indeks ameriških finančnih delnic je od novembrskih volitev pridobil 17 odstotkov, medtem ko je 'benchmark' S & P 500 v tem obdobju porasel za šest odstotkov. Foto: Reuters Frankfurtski delniški indeks DAX30 je zadnji teden najvišjo vrednost dosegel v sredo, ko se je povzpel do 11.692 točk. Foto: Reuters Z delnicami, vključenimi v širši delniški indeks S&P 500, se trenutno trguje pri 17-kratniku pričakovanega dobička, kar je precej več od desetletnega povprečja (14). Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vlagatelji, kot da vozijo v rumeno luč

15. januar 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanska borza je z optimizmom vstopila v novo leto, na tujem pa je rast omejena le na posamezne sektorje. Tehnološki indeks Nasdaq je tako dosegel novo rekordno vrednost.

"Indeks SBITOP se je v dveh tednih trgovanja okrepil za 2,5 odstotka, kar je več kot indeksi na pomembnejših razvitih delniških trgih, veliko domačih delnic pa je pridobilo bistveno več. Med njimi velja omeniti delnice Telekoma, ki so na krilih ugibanj o možnosti vnovične privatizacije pridobile skoraj deset odstotkov, vlagatelji pa so na drugi strani odzivni tudi na dobre rezultate," je povedal Matjaž Bernik iz Ilirike.

Z njim se strinja tudi Marko Pavlović iz GBD-ja: "Uprava Telekoma Slovenije načrtuje v letu 2017 velikopotezne rezultate, kar 21-odstotno povečanje čistega dobička, na 41,3 milijona evrov, in rast prihodkov. Uradno je Telekom Slovenije še zmeraj na seznamu kot 'zaključeni postopek brez transakcije", vendar je po mnenju številnih prodaja v nekem razumnem času manj verjetna. Na domačem trgu ostaja glavno tveganje visoka konkurenca, prednost pa dobra dividendna donosnost."

Krka ostaja tik nad 50 evri

Kaj pa preostali blue čipi? Matjaž Bernik: "Delnice Luke Koper, ki iz četrtletja v četrtletje niza pozitivne informacije o poslovanju, so letos pridobile skoraj osem odstotkov, za podoben odstotek pa so zrasle tudi delnice Gorenja, ki je v petek predstavilo oceno poslovanja za preteklo leto in načrt, ki kažeta na napredek. Na drugi strani pa rast osrednjega domačega indeksa zavirajo Krkine delnice. Trgovanje s farmacevtom poteka nekaj nad 50 evri, prihodnjo smer pa bodo določili predvsem poslovni rezultati, saj zadnji objavljeni rezultati še zdaleč niso navdušili vlagateljev."

Dow Jones (ZDA) 19.885 točk Nasdaq (ZDA) 5.574 DAX30 (Frankfurt) 11.629 Nikkei (Tokio) 19.287 SBITOP 736 10-letne am. obvezn. donos: 2,38 EUR/USD 1,0646 EUR/CHF 1,0737 bitcoin 820 USD nafta brent 55,58 USD zlato 1.200USD euribor (6-mesečni) -0,234 %

Prenosi z registrskih računov do aprila

Sicer pa se je trgovanje na domačem delniškem trgu po izteku roka za zakonsko obvezen prenos finančnih instrumentov z registrskih računov na trgovalne račune pri pooblaščenih članih nekoliko umirilo. Marko Pavlović: "Naj poudarim, da sta prenos in/ali prodaja delnic, ki so še zmeraj na registrskih računih pri KDD-ju, še zmeraj mogoča. Za lažje razumevanje malih delničarjev je to približno tako, kot da bi vozili čez rumeno luč na semaforju. Prenosi na sodne depozite naj bi potekali postopoma v delih, vse do aprila letos."



Ameriške banke bolje od pričakovanj

Zahodne borze letos stopicajo na mestu, razmerja sil pa niso spremenile niti prve objave dobičkov v zadnjem lanskem četrtletju. Dobički delnic ameriških korporacij naj bi po napovedih analitikov v zadnjem lanskem četrtletju porasli za dobrih šest odstotkov. Bančni velikani Bank of America, JPMorgan in Wells Fargo so v petek presegli napovedi analitikov, vendar so vlagatelji le na začetku trgovanja pridno oddajali nakupna naročila, pozneje pa je vnema popustila, s čimer newyorškemu indeksu Dow Jones spet ni uspelo opraviti z mejo 20 tisoč točk. Omembe vredno je tako le gibanje tehnološkega indeksa Nasdaq, ki je v petek (potem ko so analitiki zvišali ciljno vrednost Facebookovih delnic) pri 5.574 točkah dosegel svež rekord in je letos že za 3,5 odstotka v plusu.

Faber napoveduje QE4

Cene nafte so se zadnji teden znižale za dolar, čeprav je bilo na trenutke opaziti nekaj optimizma na račun šibkejšega dolarja in dokazov, da OPEC upošteva dogovor o znižanju proizvodnje, sklenjen ob koncu lanskega leta. Savdska Arabija je po trditvah tamkajšnjega ministra za nafto črpanje oklestila na manj kot 10 milijonov 159-litrskih sodov dnevno. To je celo manj od dogovora. Cena zlata se je povzpela nad 1.200 dolarjev in je letos za tri odstotke v plusu. Kontroverzni vlagatelj Mark Faber, znan po pesimističnih napovedih, napoveduje, da utegne Trump prositi Fed za začetek novega kroga kvantitativnega sproščanja (QE4), kar bi oslabilo dolar in podžgalo zlato.

