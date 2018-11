Cerar ostro proti Bratuškovi: Slovenija zapravila zgodovinsko priložnost v škodo prihodnjih rodov

Da načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega železniškega tira Divača–Koper in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen, je v petek v Budimpešti povedal predsednik madžarske vlade Viktor Orban. Madžarska je že začela pogovore s Trstom.

Bratuškova: Cenejši bo, a ne vem, za koliko

Bratuškova, ki je že v soboto ob prihodu na srečanje koalicijskih partnerjev v Ljubljani povedala, da je nameravala vladi predlagati, naj Slovenija drugi tir zgradi sama, a je predtem še čakala na nekatere izračune, je tokrat povedala, da že kakšen mesec ve, da bi bil projekt brez sodelovanja Madžarske cenejši. "Za koliko, še ne vem," je dejala.

Čeprav je bil zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki omogoča gradnjo drugega tira in črpanje že pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev, sprejet že pred časom, je po njenih besedah obstajala še vrsta odprtih zadev. "Investicijski program še ni bil pripravljen do take mere, da bi ga vlada lahko obravnavala," je povedala Bratuškova. Po dveh neuspelih referendumih sicer zakon velja od lanskega julija.



Po načrtih prejšnje vlade naj bi Madžarska pri nekaj manj kot milijardo evrov vrednem projektu sodelovala z 200 milijonov evrov. A Bratuškova, ki se je s projektom drugega tira začela ukvarjati takoj, ko je zasedla položaj, je ugotovila, da bi bil projekt za Slovenijo cenejši, če bi se ga lotila sama. "Madžarski so bili namreč obljubljeni določeni donosi, obljubljeno ji je bilo tudi 50.000 kvadratnih metrov zemljišča za dolgoročen najem," je pojasnila.

"Sama vladi ne bi nikoli predlagala, naj podpre sodelovanje z Madžarsko pod pogoji, ki jih zahteva," je bila ostra. Ob tem pa jo skrbi, da bi Madžarska sodelovanje pri projektu pogojevala s kakšno zahtevo, za katero sploh še ne vemo. "Madžarsko bolj kot projekt Divača–Koper zanima slovensko morje, okno v svet," je dejala.

Orban je namreč po njenih besedah rekel, da v Luki Trst dobi večji, mogoče celo večinski delež. "Že na zaslišanju za ministrico sem povedala, da tega filma, dokler bom jaz ministrica, ne bo in da niti centimeter Luke Koper ne bo končal v tujih rokah," je poudarila.

Bratuškova je ponovila, da je Slovenija sposobna drugi tir zgraditi sama, in to ne morebiti na račun nižjih pokojnin ali plač. "Kajti denar za drugi tir je zagotovljen v drugi bilanci in ne v isti, kot je denar za plače in pokojnine," je povedala in menila, da bi lahko ta strošek zamenjali tudi za kupnino od prodaje NLB-ja.

Cerar: Sloveniji se ne piše dobro

Slovenija je zapravila enkratno zgodovinsko priložnost v škodo prihodnjih rodov, je v Bruslju opozoril zunanji minister Miro Cerar v povezavi z odstopom Madžarske od projekta drugi tir. Če bomo tako ravnali s strateškimi partnerji, se Sloveniji ne piše dobro.

Cerar se bo v torek v Sloveniji sešel z madžarskim kolegom Petrom Szijjartom. Pogovarjala se bosta o vseh odprtih vprašanjih, a verjetno težko o nadaljnjem strateškem sodelovanju pri drugem tiru, je povedal Cerar po koncu zasedanja zunanjih ministrov EU-ja.

Kljub velikemu trudu v času njegovega vodenja vlade, da bi s to sosedo vzpostavili strateško partnerstvo zaradi te pomembne transportne poti, so namreč zdaj očitno zapravili to enkratno zgodovinsko priložnost v škodo prihodnjih rodov, je obžaloval Cerar.

"Zame je to zelo velik poraz Slovenije," je pojasnil Cerar. Madžari so po njegovih besedah tri leta ponujali roko, a smo se jim z nedoraslimi in nezrelimi ravnanji odrekli. Poudaril je referendum, ki je zadevo zavlekel za eno leto.

"Veste, kaj pomeni eno leto. Medtem ko Avstrija gradi svojo železnico proti Italiji, ko vse države v regiji gradijo svojo železniško infrastrukturo, smo mi eno leto stali in se prepirali," je bil oster.

Obžaloval je tudi "popolnoma neprimerne, politično nezrele izjave o tem, kako bomo mi zdaj diktirali Madžarom, pod kakšnimi pogoji bodo sodelovali z nami, kar pomeni popolno nerazumevanje sodelovanja med državami na visoki politični ravni".

"Če se tako obnašamo do sosednjih držav, potem zaslužimo, da se obračajo od nas stran k drugim," je kritičen Cerar. Če bo Slovenija še naprej ravnala tako, bo res postala slepo črevo, je še opozoril.

Cerar zelo obžaluje, da z madžarskim kolegom v torek ne bosta mogla govoriti o temi, ki bi lahko Sloveniji prinesla dodatne zaslužke, dodatno prepoznavnost na transportnem zemljevidu sveta in konstruktivno sodelovanje s sosedo.

Trditve, da bi bil projekt ob sodelovanju z Madžarsko še dražji, bo treba po Cerarjevih besedah najprej dokazati. Minister še opozarja, da bo treba denar, ki ga je Madžarska želela prinesti v ta projekt, pač dobiti nekje drugje – si ga izposoditi ali vzeti iz državnih sredstev in ga za nekaj drugega ne bo.

"Ampak na to naj odgovorijo tisti, ki so to povzročili. Naj povedo, kje bomo ta denar vzeli in kako bomo v nadaljevanju ravnali s strateškimi partnerji. Če bomo tako, potem se Sloveniji ne piše dobro," je sklenil Cerar.

Erjavec: Vsak denar je dobrodošel

To vprašanje je danes v Bruslju komentiral tudi obrambni minister Karl Erjavec, ki prav tako obžaluje, da so Madžari odstopili od tega projekta, in poudarja, da so bili Madžari pripravljeni prispevati 200 milijonov evrov. "Če pogledamo, s kakšno težavo zapiramo rebalans za leto 2019, je vsak denar, ki pride v državo, dobrodošel," je komentiral.

Erjavec je še navedel, da so njemu bližja stališča, ki jih ima zunanji minister Cerar, in da so se s tem projektom ukvarjali celoten prejšnji mandat. "Pogajanja z madžarsko stranjo so potekala. Ker je ministrica razkrila, kako potekajo, se je očitno Madžarska umaknila. Upam, da to še ni dokončna odločitev," je sklenil.