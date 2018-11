Bratuškova in Cerar nasprotnih stališč glede madžarskega umika iz projekta drugi tir

Financiranje projekta drugi tir še vedno nejasno

17. november 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

"Gospod Orban je pač povedal svoje, jaz pa lahko k temu dodam, da pod takšnimi pogoji, kot jih zahteva Madžarska, gospod Orban v svojo državo nikoli ne bi pustil tujega investitorja," se je na informacijo, da je Madžarska opustila sodelovanje pri drugem tiru, odzvala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Sodelovanje Madžarske pri drugem tiru je v petek na konferenci madžarske diaspore odpovedal kar Orban sam, še preden se je nova slovenska vlada odločila o nadaljevanju pogovorov s sosednjo državo. Dejal je, da načrt, da bi Madžarska sodelovala pri gradnji drugega tira Koper–Divača in pri razvoju koprskega pristanišča, ne bo uresničen. Njegovo izjavo je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek komentirala za Radio Slovenija: "Gospod Orban je pač povedal svoje, jaz pa lahko k temu dodam, da pod takšnimi pogoji, kot jih zahteva Madžarska, gospod Orban v svojo državo nikoli ne bi pustil tujega investitorja."

Bratuškova še ne ve, ali bo 200 milijonov, ki bi jih sicer prispevala Madžarska, Slovenija nadomestila sama, ali bo najela več posojil. Na vprašanje novinarke Radia Slovenija Maje Derčar, ali lahko posojila evropske investicijske banke in 109 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev pade v vodo, če zraven ne bo Madžarov, je Bratuškova odgovorila: "Pri evropskih sredstvih absolutno ne, to sem tudi sama preverila s komisarko. Naša država ne nazadnje tudi ni imela izpolnjenih pogojev, da bi se prijavila z Madžarsko na ta razpis. Kar se pa tiče EIB pa dogovor še ni dokončen. Pogodba še ni podpisana. Sem pa ravno tako na sestanku s predstavniki EIB-ja, ki so bili pri meni, preverjala, ali bi za njih projekt brez Madžarske bil kakorkoli problem. Odgovorili so da ne, še več, posel bi bil tako še lažje sklenjen."

Cerar nad informacijo ogorčen

Napoved Orbana, da Madžarska ne bo sodelovala pri gradnji drugega tira, je zelo negativna novica za Slovenijo, je ob prihodu na vrh koalicije dejal Miro Cerar. "Zanjo pa smo si povsem sami krivi," je dodal. Namesto, da bi danes že gradili, smo najprej izgubili eno leto zaradi referendumov, zdaj pa še 200 milijonov evrov, je dejal.

Madžarska je po Cerarjevih besedah izgubila potrpljenje s projektom zaradi nekaj naših nepremišljenih in nepotrebnih izjav. "V prejšnji vladi smo si tri leta močno prizadevali, da bi z Madžari sklenili strateško partnerstvo glede infrastrukture," je dejal Cerar. Luka Koper je po njegovih besedah za Madžarsko vitalnega pomena, s sodelovanjem pa bi tudi mi veliko zaslužili: "Zdaj smo to priložnost izgubili," je obžaloval.

Hkrati Cerarja skrbi, kje bo zdaj Slovenija našla še 200 milijonov evrov za gradnjo drugega tira, ki bi jih sicer prispevala Madžarska: "To vprašanje nameravam danes z vso resnostjo sprožiti na vrhu koalicije," je dejal Cerar in dodal je, da je bila finančna konstrukcija za drugi tir zaprta, obetalo je, da bo projekt mogoče izpeljati varno in brez neprijetnih presenečenj. "Postavili ga bomo vsem tistim, ki so bili proti temu strateškemu sodelovanju, ki očitno želijo, da Slovenija ostane zaprta, da s sosedi ne sodeluje," je bil kritičen nekdanji premier.

