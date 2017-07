Čisti dobiček Krke se je zvišal za 31 odstotkov

Ključna je bila rast prodaje v Rusiji

27. julij 2017 ob 10:13,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 10:37

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Skupina Krka je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 655 milijonov evrov prihodka od prodaje, kar je 8,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 31 odstotkov, na 91,7 milijona evrov.

Prodaja za 655 milijonov evrov izdelkov in storitev je bila največja polletna prodaja v zgodovini Krke, so zapisali v poročilu, ki ga je v sredo obravnaval nadzorni svet družbe.

Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 612,1 milijona evrov izdelkov in storitev. Od tega največ v vzhodni Evropi, za 214 milijonov evrov, kjer so tudi dosegli največjo absolutno (za 38,4 milijona evrov) in največjo relativno rast prodaje (za 22 odstotkov). Ključna je bila rast v Rusiji, kjer so prodali za 156,4 milijona evrov izdelkov.

Družba Krka je v polletju dosegla 615 milijonov evrov prihodka od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot v lanskem obdobju, in ustvarila 83,6 milijona evrov čistega dobička, 49 odstotkov več kot v lanskih prvih šestih mesecih.

G. C.